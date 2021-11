POR: ÓSCAR TORRES

Han pasado más de 100 días del gobierno de Pedro Castillo y el clima de incertidumbre política, económica y social lamentablemente va en aumento. Las movidas ‘raras’ dentro de las Fuerzas Armadas realizadas por el Ejecutivo refuerzan lo escrito. Es un caos total. Por ello, Trome conversó con el ministro del Interior durante el gobierno de Ollanta Humala y candidato a la presidencia de la República en la elección pasada, Daniel Urresti.

TE VA A INTERESAR: G OBIERNO CREA COMISIÓN PARA DEUDOS Y VÍCTIMAS DE MARCHAS DE NOVIMEBRE Y DICIEMBRE DEL 2020

General Urresti, en la segunda vuelta ¿votó por Pedro Castillo o Keiko Fujimori?

Voté en blanco. No me convenció ninguno de los dos. Tenía la certeza de que con cualquiera nos iba a ir mal.

Yo creo que votó por Castillo…

No, no, definitivamente que no porque es imposible que siendo general del Ejército y habiendo combatido a Sendero Luminoso vote por un partido que tiene justamente el mismo ideario, o sea, ni hablar.

Daniel Urresti, conversó con Trome y analizó la actualidad de nuestra política.

¿Qué es lo peor que ha visto en estos primeros meses del presidente Castillo en el poder?

La supina ignorancia que tiene de la cosa pública que es demasiado grande y complicada. No hay una persona ahorita en el Perú que conozca todo, pero el presidente por lo menos debe tener una idea general y en aquellos sectores que no conoce bien tiene que buscar a los mejores para que puedan asesorarlo.

‘TERRUQUEO’

Ha dicho que Sendero está en el gobierno, ¿en qué se basa?

Es fácil. Se ha cumplido lo que decía Abimael Guzmán. El ideario de Cerrón es básicamente la doctrina de Sendero Luminoso que es lo que se está tratando de imponer. No hablemos de terrorismo. Aquí no estamos ‘terruqueando’ a nadie. El terrorismo es una acción que se realiza para llegar al poder, pero cuando llegas al poder ya no necesitas realizar terrorismo y lo que ha hecho este partido es llegar al poder sin terrorismo, políticamente.

¿Hacia dónde vamos como país?

En este momento, lamentablemente, y para tristeza de un 40% más o menos de la población más pobre que aún cree en el profesor Castillo, creo que nos estamos yendo al abismo. Cada vez se parece más este gobierno al primer gobierno de Alan García…

Daniel Urresti afirma: ‘Los gobiernos comunistas siempre buscan controlar a las Fuerzas Armadas’. (Foto: Allengino Quintana)

¿Por qué?

Solamente estamos gastando de las arcas, de lo que tenemos de reservas, pero al mismo tiempo estamos poniendo una serie de obstáculos para poder recaudar más.

Sacar a los comandantes generales José Vizcarra y Jorge Luis Chaparro, ¿qué consecuencias puede traer?

Es el inicio de doblegar, de tener una Fuerza Armada sumisa. Esto ya lo hemos vivido con Vladimiro Montesinos. Cuando el presidente empodera totalmente a una persona en un tema específico sucede lo mismo que con Montesinos. Lo que decía Montesinos en la Fuerza Armada y en la Policía Nacional era palabra de Dios, por eso todos le temían. Ahora que está empoderando a su secretario Bruno Pacheco Castillo, este va a ser el nuevo Montesinos.

WALTER AYALA

¿Por qué cree que el presidente protege tanto al ministro de Defensa, Walter Ayala?

Supongo porque es más burro que él.

¿El asunto de fondo es la pretensión de Castillo de intentar tomar el control de las Fuerzas Armadas?

No hay en el mundo ningún país comunista, dicho sea de paso, solamente hay 6 o 7 países comunistas en el mundo y eso lo pueden googlear, no hay país comunista que asegure su estancia en el poder a través de los años sin el apoyo de la Fuerza Armada, que es el que lo sostiene, y sin tener a la Policía que ve el orden interno como una guardia pretoriana que está al servicio del partido y no del país.

TE VA A INTERESAR: WALTER AYALA RECUERDA QUE PUSO SU CARGO COMO MINISTRO DE DEFENSA A DISPOSICIÓN Y EL PRESIDENTE LO ESTÁ EVALUANDO

‘MONTESINITOS’

Usted anteriormente habló de un ‘Montesinitos’ en Palacio, ¿a quién se refiere?

Básicamente hay dos candidatos. Uno es Bruno Pacheco Castillo, que es el actual secretario del presidente, y el otro es el coronel Ciro Bocanegra Loayza. Este coronel se encuentra en Palacio trabajando como asesor, pero sin ser nombrado, tipo Belmont, de palabra.

¿Cuál es su explicación de que se nombre hasta a una ‘tendera’ como funcionaria?

Nunca estuvieron preparados, o sea, nunca soñaron con llegar al poder, no tenían ni plan ni cuadros técnicos. No hay personas en este momento que sean profesionales decentes y con cierta fama o con cierto prestigio que defender que acepten participar en este gobierno. Entonces están desesperados buscando a gente que sobre todo sea leal al partido y eso lamentablemente lo encuentran en el lumpen de la política.





Para el general Urresti el país se está pareciendo al primer gobierno de Alan García. (Foto: Allengino Quintana)

‘GOBIERNO DEL PUEBLO’

El presidente Castillo dice que este es el gobierno del pueblo y que la derecha no lo deja gobernar. ¿Cuál es su opinión?

Hasta el momento el Congreso en su mayoría está votando a favor de la gobernabilidad. No hay, hasta el momento, ningún ministro que haya sido censurado. Se le ha dado el voto de confianza a los dos gabinetes y todas ‘las metidas de pata’, todas las balas, todos los escándalos no son provocados por el Congreso, sino son provocados por el Ejecutivo.

Se especula que la premier Mirtha Vásquez va a renunciar porque Castillo no habla con ella ni le hace caso. Qué está pasando?

Cuando a ti te nombran en un puesto en el cual te insultan, no te hacen caso, la misma gente de Perú Libre te quiere botar, el presidente no comulga contigo, entonces te das cuenta de que te está usando como una pantalla para por lo menos aparentar que te estás desviando de un plan claramente prosenderista, pues lo único que cabe es renunciar.

¿Hacia dónde va el Perú con tanto caos e incertidumbre?

Yo lo que veo es que nos estamos pareciendo mucho a Venezuela, así comenzó, pero acá hemos vivido algo similar, vuelvo a repetir, el primer gobierno de Alan García. Si esto sigue así, en dos años va a comenzar a migrar la gente.

Hay gritos de vacancia en las calles, ¿cuál es su reflexión?

La vacancia es lo peor que podría suceder. No estoy a favor de la vacancia, ¿por qué? Porque este país se va a volver ingobernable, o sea, si cada vez que alguien postula a la presidencia está luchando para que no lo vaquen, entonces cómo se puede poner en orden el país. Estoy en contra de la vacancia.

CÉSAR ACUÑA

¿Qué opina de que César Acuña mantenga conversaciones en secreto con este gobierno?

Cuando hay conversaciones en secreto a tan alto nivel es solamente para negociar, para negociar en ambos sentidos. Así que César Acuña debe desear algo del gobierno y el gobierno sabe que necesita los votos de Acuña. Recuerden que Acción Popular y Alianza para el Progreso son los que deciden las votaciones en el Congreso.

Acaban de asesinar en Ayacucho al alcalde de La Mar y a su esposa. ¿Quién cree que está detrás de estos crímenes?

Sendero Luminoso o como ellos se llaman, el partido armado o algo así, pero ellos son, o sea, el Sendero de siempre que está evitando, con ayuda de los funcionarios del gobierno que son ‘prococa’ y se han unido, que se pueda eliminar este sembrío en esa zona.

¿Qué rol deben cumplir la oposición y la ciudadanía ante este escenario político?

La oposición es difícil que tenga un líder porque están demasiado separados y cada uno tiene sus propios intereses. En este caso, Fuerza Popular tiene graves problemas judiciales que les quita todo el tiempo, no creo que Keiko Fujimori tenga tiempo para otra cosa que armar su defensa porque es gravísimo, puede irse fácilmente 30 años a prisión. Ahora, en la derecha tenemos hasta cuatro partidos y entre ellos se pelean el liderazgo. No son capaces de ponerse de acuerdo. No han sido capaces antes ni van a ser capaces ahora.

¿Y la ciudadanía?

La ciudadanía va a ir reaccionando conforme se vaya viendo afectado su estómago. El hambre que va ir creciendo. En este momento yo entiendo que hay un 40% de gente, la mayoría pobre, que todavía guarda esperanzas de que el profesor logre cumplir sus promesas, pero aquellos que conocemos un poco vemos que cada vez está más lejos de cumplir sus promesas.

Los precios de los alimentos suben, el dólar está alto y no aumenta el empleo. ¿Qué es lo que va a pasar?

La única manera de que la economía vuelva a funcionar, de que la rueda económica vuelva a girar es la generación de empleo, no hay otra forma. Puedes regalar todo el dinero, pero te quedas sin arcas y eso trae una superinflación. Entonces para generar empleo necesitas gente que venga a dar empleo, se reciba inversiones, pero si tú un día dices una cosa, en la tarde otra, en la noche otra y al día siguiente otra, creas una incertidumbre y eso hace que los capitales que habían acá, más de 14 mil millones de dólares, se hayan ido y los que pensaban traer su capital e invertir acá para dar trabajo están todavía a la espera de qué es lo que sucede.

EJÉRCITO EN LAS CALLES

¿Que el Ejército salga a combatir la inseguridad ciudadana va a dar buenos resultados?

No, es una estupidez porque la Policía a nivel nacional tiene 120 mil efectivos, el Ejército solamente tiene 40 mil. La Policía en Lima y Callao tiene 30 mil efectivos, el Ejército tiene 5 o 6 mil. Cómo puede el Ejército apoyar si no tiene prácticamente efectivos. Desde que el servicio militar es voluntario el número se ha reducido y de 100 mil que tenía a nivel nacional ahora tiene 40 mil. Quieren apoyar aquí en Lima y Callao, van a tener que traer a todos los soldados a nivel nacional y concentrarlos en Lima.

¿Por qué es inviable?

La Policía es la única que está capacitada para hacer, manejar a la población, o sea, con sus cascos, con sus escudos. Imagínate tú una patrulla, un oficial, un suboficial con 10 o 12 soldados y que vengan con piedras, con fierros. Un soldado, con seis meses, se asusta y mete un disparo de FAL (fusil de combate). Tú sabes que un FAL en línea puede atravesar hasta a 6 personas.

A propósito, ¿qué le parece Avelino Guillén como ministro del Interior?

Un odiador. El odia a las Fuerzas Armadas, odia a la Policía Nacional del Perú. Es como que pongan de técnico de la ‘U’ a un hincha de Alianza, pues.

Gracias general Urresti. Dios ayude a nuestro país y ojalá se acaben tanto desorden, improvisación y falta de liderazgo…

Gracias a usted.

MÁS INFORMACIÓN: