Testigo en tenso careo a Daniel Urresti: ‘Usted disparó al señor Hugo Bustíos’ [VIDEO]

“Usted me agarró del cuello y me llevó a una carpa, me gritó ‘terruca’. Yo lo miraba con miedo. Me tiró al suelo y abusó de mí”, le dijo Ysabel Rodríguez Chipana al exministro del Interior, Daniel Urresti, en el careo que tuvieron en la Sala Penal Nacional, por el crimen del periodista Hugo Bustíos, ocurrido en 1988 en Huanta, Ayacucho.



En el reinicio del juicio, a cargo del Colegiado B, la mujer agregó: “Usted disparó al señor Hugo y el señor Hugo dijo: ‘No disparen, no disparen, somos periodistas’, y seguían disparando... Ahora me vas a decir que soy terruca, que soy mentirosa, usted es el que miente, no yo. Yo vengo con la verdad, no con mentiras, señor Urresti”.



Caso Hugo Bustíos: tenso careo entre Daniel Urresti y testigo

Por su parte, Urresti respondió: “La señora, es notorio que está mintiendo, ella acaba de cambiar su versión, me sé de memoria lo que ella dijo aquí cuando declaró”.



Cuando Bustíos fue asesinado, Daniel Urresti se desempeñaba como jefe de Inteligencia del cuartel de Castropampa (Ayacucho).

