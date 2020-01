Fiel a su estilo, Daniel Urresti troleó a Mauricio Mulder tras conocerse los resultados a boca de urna de las Elecciones congresales 2020. El integrante del partido de Podemos Perú le ofreció trabajo como ‘Jefe de serenazgo’ en Los Olivos a la figura del Apra al conocer que no confirmarse que no consiguió una curul.

En declaraciones a TV Perú Noticias, Daniel Urresti no tardó en enviar su mensaje de ‘apoyo’ a los apristas al confirmarse que no consiguieron pasar la valla electoral al conseguir un 2.8%, según los resultados de IPSOS.

“Lamento mucho lo que ha pasado con el Apra, un partido de tanta tradición que finalmente no ha llegado ni al 3 %. He hablado con el alcalde de Los Olivos, donde trabaja antes, me ha dicho que podría darle un trabajo como Jefe de Serenazgo al señor Mulder. Me parece interesante, sería una forma de ayudarlos, en 20 años de congresista no ha podido ahorrar nada y me preocupa que ahora pase pobrezas”, dijo Daniel Urresti, generando las risas de sus seguidores.

FESTEJÓ TRIUNFO ELECTORAL

Daniel Urresti festejó, junto a los representantes del partido Podemos Perú, su triunfo en las Elecciones Congresales 2020. La agrupación política del ex ministro del Interior alcanzó el 7.4% de votos válidos a nivel nacional, según los resultados a Boca de Urna que reveló Ipsos y América TV.

En un breve pronunciamiento, Daniel Urresti manifestó estar conforme con el discurso de algunos de los partidos políticos que pasaron la valla electoral de 'conciliar’ a favor de la ciudadanía.

