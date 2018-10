Daniel Urresti discute con Beto Ortiz: "Tú eres el menos indicado para ponerme una etiqueta" | VIDEO 

El candidato a la alcaldía de Lima por el partido Podemos Perú, Daniel Urresti , tuvo una acalorada discusión con Beto Ortiz , tras conocerse que fue absuelto por el colegiado B de la Sala Penal Nacional del Caso Hugo Bustíos.

Daniel Urresti se libró de pasar hasta 25 años en la cárcel si era encontrado culpable del delito de coautoría en el presunto asesinato del periodista Hugo Bustíos.

Al respecto, Daniel Urresti defendió su inocencia y mencionó que siente una víctima tras pasar 12 años entre investigaciones y juicios. El aspirante a la alcaldía de Lima negó que celebre la decisión del juez.

Daniel Urresti celebró con su familia tras ser absuelto por caso Hugo Bustíos. (Video: Canal N)

"Yo estoy en esto 12 años, 8 años de investigación y 4 de juicio. Es una injusticia porque inicialmente me acusaron de autor material, me cambian a autor mediato y luego a coautor ¿Tengo que estar feliz por eso? Yo me siento víctima" , indicó el exministro del Interior.

Beto Ortiz puso en tela de juicio la manera en la que se dio a conocer la sentencia a Daniel Urresti, la misma que al parecer se había filtrado horas antes en las redes sociales.

"Yo nunca he etiquetado a nadie. Tú eres el menos indicado para ponerme una etiqueta", le dijo Daniel Urresti a Beto Ortiz, desatando su indignación a tal punto de decirle que "mejor vaya al programa de Milagros Leiva, a quien llamó amante de Alan García".