Daniel Urresti no tuitea hace varios días... ¿Qué le pasará?

Entérate de las más recientes movidas en la política nacional y de algunas cosas pasan desapercibidas con Pepitas.



ASÍ NO ES

En las redes difunden un video donde PPK recibe unos papeles de pobladores de la región San Martín. Luego, se los da un miembro de seguridad y este los tira al piso. Al menos los hubiera guardado. Así no juega Perú...



MALTRATO

Varios congresistas, entre ellos Luciana León y Richard Acuña, repudian el ‘maltrato’ a Héctor Chumpitaz en el estadio. Pero resulta que el mismo capitán lo desmintió. Hummm...



‘FACTURA’

Para Bienvenido Ramírez, el ‘Hulk’ de los ‘Avengers’ de Kenji Fujimori, el pueblo le ‘pasará la factura’ a Fuerza Popular en las elecciones de este año. ¿Qué dirá Keiko? Ayayay...



URRESTI

Daniel Urresti es muy activo en Twitter y, gracias a sus filudos comentarios, tiene 317 mil seguidores. Sin embargo, desde el 7 de febrero, hace casi una semana, no publica un solo mensaje. Ni siquiera retuitea. ¿Qué pasará...?



‘ANDAHUAYLAZO’

Nos pasan la voz de que dos conocidos publicistas están a cargo de la campaña de Antauro ‘Andahuaylazo’ Humala. Dizque llenarán la sierra y la selva de carteles con la frase ‘Antauro presidente’. ¡Qué miedo...!



BAMBARÉN

Monseñor Luis Bambarén le contó a ‘Hildebrandt en sus trece’ que está en buena onda con Juan Luis Cipriani. Indicó que piensan distinto, pero no tienen por qué pelearse. Vale...



DOCUMENTOS

Dicen que Jorge Barata no entregará documentos a los fiscales peruanos. Hay que pedírselos a las autoridades brasileñas. A ver si se ponen moscas y no la hacen tan larga como en el caso Toledo...‘