La versión de Daniel Urresti sobre el enfrentamiento con comerciantes informales en Los Olivos: "He arriesgado mi vida"

El gerente de Fiscalización de Los Olivos, Daniel Urresti, afirmó que el enfrentamiento contra un grupo de comerciantes informales se desencadenó durante un operativo en la zona conocida como ‘La cachina’-en el asentamiento humano Armando Villanueva-para combatir la venta de productos robados.



En diálogo con Canal N, Daniel Urresti aseguró que llegó a la zona acompañado de 10 serenos y 10 fiscalizadores, entre los que se encontraban cinco mujeres. Fue en ese contexto, según dijo, que fueron atacados con piedras y palos.

“Cuando yo ya tenía heridos y ante la cantidad de piedras que nos tiraban, yo, sin ninguna protección, me he puesto delante y me he ido de frente contra los que estaban tirando piedras y los he encarado, los he ‘pechado’ a 10 centímetros de distancia, y en ese momento ellos han dejado de tirar piedras y ha podido salir mi gente”, indicó Daniel Urresti.

“Yo he arriesgado mi vida y me he enfrentado sin ninguna protección contra estos delincuentes, yo me he puesto delante para salvar a mi gente”, agregó Daniel Urresti.

Además, Daniel Urresti señaló que una fiscalizadora terminó con la “cara destrozada” producto del impacto de una piedra. Remarcó que los autores del ataque son los sujetos que cobran cupos en la zona y no los ambulantes.