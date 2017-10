Danubia Rangel, la 'Viuda negra' del narcotráfico, y su vida de lujos antes de ser capturada en Brasil [FOTOS]

Danubia Rangel, la llamada 'Viuda Negra' del narcotráfico, fue detenida por más de mil policías en Brasil. La mujer, que ahora buscará quedar libre bajo fianza, tendrá que responder por 869 delitos criminales que se le imputan, entre las que destacan narcotráfico, asociación ilícita para delinquir, corrupción de funcionarios y ser la cabecilla de varias bandas de delincuentes y sicarios.



La historia de la también llamada 'Primera dama del narcotráfico' es conocida en todo Brasil, por la manera en que ha logrado evadir a la justicia. Solo el 2015, Danubia Rangel quedó libre gracias a una polémica decisión de un juez, pero una semana después fue condenada a 28 años de prisión y desde el 2016 estaba prófuga de la justicia.

Desde la clandestinidad, Danubia Rangel no dudaba dirigir toda su organización criminal y darse la gran vida, la cual mostraba en las redes sociales, algunas ocultas, y otras públicas, donde pedía 'justicia', pues se declaraba inocente de todos los cargos que se le acusa.



Danubia Rangel estaba en la casa de una amiga cuando fue detenida por la policía de Brasil. No dio declaraciones y se declaró inocente a los cargos. Además indicó que no sabía nada de su esposo, un conocido narcotraficante que está prófugo.



Danubia Rangel y sus lujos cuando estaba prófuga

Danubia Rangel mostraba en las redes sociales la buena vida que llevaba. La 'Emperatriz' no dudaba en subir fotos en candentes bikinis, playas paradisiacas de Rio de Janeiro y algunas carísimas joyas de diamantes y de oro. A la mujer no le daba pena mostrar su bronceado y exhibía su cuerpo cada vez que le era posible en Facebook o Instagram.



A Danubia Rangel le encantaba la noche y no había discoteca de moda a la que no iba. Rodeada de guardaespaldas y amigas se divertía como quería en centros nocturnos, a los que llegaba a bordo de limosinas o camionetas que solo los multimillonarios lucen por las calles de Dubái.

Danubia Rangel y el cartel que confirmaba su detención en Brasil

Danubia Rangel quedó como única 'heredera' de la 'Rocinha', una parte de las favelas donde ella llegó a hacerse conocida como la 'Emperatriz del narcotráfico' o 'La primera dama del narco'. Sin embargo, con el tiempo fue expulsada de la zona por la banda criminal de Rogério 157, su exhombre fuerte.