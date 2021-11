El congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza, aseguró que el anuncio de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, sobre el cierre de cuatro operaciones mineras en Ayacucho fue “precipitado”. Informó que tendrán una reunión con el titular de la cartera de Energía y Minas, Eduardo Gonzáles, para que explique el tema.

“Creo que es una decisión precipitada, antes se debió hablar con las mineras, para ampliar los plazos sin afectar los territorios y el medio ambiente y seguir las medidas de protección. Yo he oído decir a la primera ministra que se trata de un periodo programado de cierre”, aseveró a Canal N.

“Como bancada hemos sido invitados a una reunión con el ministro de Minas para que se informe por qué se han tomado estas medidas”, agregó.

Con relación a este tema, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió un comunicado para asegurar que las cuatro unidades mineras que fueron mencionadas en los acuerdos con dirigentes y autoridades de Ayacucho ya se encuentran con planes de cierre establecidos y aprobados por el Ministerio de Energía y Minas.

Vacancia presidencial

En otro momento, el legislador de Acción Popular reiteró que su bancada no respaldará una moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo bajo la causal de “incapacidad moral”. Según la impulsora de la medida, Patricia Chirinos (Avanza País) ya se contaría con el mínimo de firmas para presentar formalmente la moción.

“La bancada de Acción Popular se va a poner a esta moción que se presentó de manera irresponsable, nosotros venimos votando en bloque, hemos conversado y en este caso la posición es unánime. Es necesario que haya estabilidad, no es posible que no se deje gobernar, no es dable que el fujimorismo no deje gobernar, lo que tenemos que hacer es un esfuerzo para sacar al país adelante”, aseveró.

Para que la moción sea admitida a debate, se requieren de 52 votos a favor. En caso de que se consigan, inmediatamente la representación nacional acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia.

Para concretar una vacancia se requiere una votación calificada no menor a los dos tercios (2/3) del número legal de Congresistas, es decir 87 votos.