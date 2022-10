Esta semana el Perú se ha visto sorprendido por casos de estafas y engaños, lo que ha perjudicado a miles de personas, como el caso de la venta de entradas falsificadas para el concierto de Daddy Yankee en Lima. Otros temas que han impactado en la ciudadanía son el caso de Gabriela Sevilla y el fraude en el examen de admisión.

Entradas de falsas para concierto de Daddy Yankee

Más de siete mil personas se quedaron sin poder ver el concierto del cantante puertorriqueño debido a que no les permitieron ingresar por tener entradas falsas.

La investigación de la Policía Nacional del Perú determinó que detrás de esta estafa masiva estuvo una joven de apenas 18 años de nombre Pamela Cabanillas Sánchez. Su modus operandi era copiar y ‘clonar’ los códigos QR de las entradas que muchas personas presumían en redes sociales.

Luego, ofrecía los tickets a través de influencers a precios menores a los de reventa. De acuerdo con el organigrama elaborado por la Policía sobre la banda ‘Los QR de la Estafa’, Franco Fabricio Patiño Guerrero (21) y Adriana Lucía Urresti Sánchez Moreno (18) eran los coordinadores de la organización. Ellos abandonaron el país el 14 de octubre y se encuentran en Cali, en Colombia.

Pamela Cabanillas huyó del país el pasado 17 de octubre, un día antes del concierto de Daddy Yankee. Ella ha hecho transmisiones a través de las redes sociales y afirma encontrarse en Italia. Hace una semana indicó que se entregaría a las autoridades europeas, pero eso hasta el momento no se ha concretado.

La joven estafadora advirtió que no devolverá el dinero porque ya se lo ha gastado en la compra de zapatillas y ropa cara, así como en salidas a restaurantes exclusivos para cenar y beber.

“No, lamentablemente no van a poder recuperar su dinero porque ya me lo he gastado”, expresó la joven al programa Panorama. “No, ni un sol (voy a devolver) porque yo no cuento con ese dinero”, agregó.

Así se conformaba la red criminal que se encargaba de vender entradas falsas para conciertos.

El caso de Gabriela Sevilla

Un tema que movilizó a autoridades y medios de comunicación fue la presunta desaparición de Gabriela Sevilla, quien aseguraba tener 9 meses de gestación y que unos sujetos le robaron a su supuesta hija. Sin embargo, las autoridades descartaron que haya estado embarazada.

Todo se inició cuando la madre de Gabriela Sevilla denunció que su hija desapareció tras salir de su casa y abordar un taxi para dirigirse a la clínica Internacional de San Borja, pues, supuestamente, ya estaba iniciando labores de parto.

Recién se supo de su paradero al día siguiente, cuando fue encontrada en el área de emergencia del Hospital Militar. Ante la Policía y el Ministerio Público, ella dijo que desapareció tras haber tomado un taxi, fue dopada y dio a luz a su supuesta bebe en una casa rodeada de desconocidos.

Según su versión, solo recuerda cuando el conductor tomó un trayecto distinto de camino a la clínica, pues le aseguró que era un atajo, y que después despertó dando a luz.

“Luego de ello yo seguí con el dolor de parto y de ahí no recuerdo nada. Desperté en un cuarto donde se encontraban dos varones y yo me encontraba en el piso, empezando a pujar hasta que nace mi hija y no lloraba. Luego me quedé dormida por un tiempo de tres horas”, explicó.

Tras ello, de acuerdo a su testimonio, ella acudió a una vivienda de un familiar en Villa María del Triunfo, desde donde llamó a sus padres para pedir ayuda y ser trasladada al Hospital Militar.

Sin embargo, las autoridades han descartado las versiones dadas por la mujer. El Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público determinó que Gabriela Sevilla no presentaba signos de embarazo, ni parto reciente ni antiguo.

La clínica Internacional desmintió a la mujer al señalar que durante sus tres atenciones médicas ninguna fue por embarazo. Por ello, el coronel PNP Glenn García, jefe de la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, aseguró que el caso de un supuesto rapto a una menor fue cerrado.

La versión de la pareja de Gabriela Sevilla

Ramiro Gálvez contó a las autoridades que el supuesto parto de su pareja estaba previsto para el 28 de agosto del 2022. Sin embargo, empezó a tener dudas de su gestación, ya que las semanas seguían pasando y ella no daba a luz.

Además, precisó que su conviviente le dijo que llevaba sus controles prenatales en la Clínica Internacional de San Borja, pero que “nunca” le mostró la historia clínica o algún documento que certificara que su gestación era real.

Además, señaló que lo único que ella le mostró fue un informe emitido por un médico en el que indicaba la fecha para su supuesto parto, así como un par de fotos de una ecografía.

Cuatro días antes de que se reportara la presunta desaparición de su pareja, Ramiro Gálvez decidió buscar “la ayuda de cinco ginecólogos para ver el tiempo de gestación real que tenía y, además, si coincidía con la fecha y el tiempo que debería nacer mi hijo”.

“Dentro de los cinco ginecólogos con los que hago las consultas del embarazo de mi conveniente, me acerco con el doctor que supuestamente le había dado un informe de embarazo a mi conviviente, pero era falso, mostrándome su colegiatura que era muy distinta a la que mi conveniente me había mostrado”, se lee en las declaraciones de Ramiro Gálvez.

Estafa en la venta de entradas para Bud Bunny

La joven trujillana Kelly Bardales Saavedra denunció que delincuentes suplantaron su identidad para vender entradas falsas a los conciertos de Bud Bunny, que se realizarán en el Estadio Nacional de Lima el 13 y 14 de noviembre.

Ella detalló que los sujetos crearon una cuenta falsa de Facebook en la que aparece su foto e identidad, y donde se ofrece boletos a las diversas zonas (Playa, Platinum y VIP) del evento. Además, advirtió que los delincuentes también han creado perfiles de Instagram y de WhatsApp con su nombre.

La joven indicó que un primo suyo que reside en Lima le alertó que una persona lo contactó para tratar de comunicarse con ella por la venta de entradas al concierto de Bad Bunny.

Estafa en la venta de huevo

Grupos de personas denunciaron que la joven Keren Areli Bocanegra Bustamante los estafó con la venta de huevos al por mayor. Según indicaron, ella se hizo pasar como una próspera empresaria y los invitó a invertir en su negocio. Así se hizo con 150 mil soles.

Mariela Torres, una de las denunciantes, señaló a Latina que decidió entregar 12 mil soles a Keren Bocanegra porque le prometió que su dinero se duplicaría.

En un reportaje del programa Domingo al Día se detalló que la joven se gastaba el dinero de sus víctimas en conciertos chicha, partidos de fútbol, en fiestas con amigos y frecuentaba reconocidos restaurantes, donde siempre pagaba con efectivo.

Fraude en el examen de admisión a la UNMSM

La rectora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), Jerí Ramón, anunció, el pasado 23 de octubre, la suspensión del examen de admisión para el área de Ciencias de la Salud tras descubrirse que unos postulantes recibían las respuestas de la prueba de parte de una organización criminal.

La Policía Nacional determinó que la red criminal cobraba tres mil dólares a cada postulante para hacerlos ingresar de manera fraudulenta a la Universidad San Marcos.

La División de Investigación de Estafas y otras Defraudaciones de la Dirincri detuvo a Nikolay Newton Silva Juárez (22), Juan Carlos Bastidas Pimentel (30) y Dallane Brenda Astor Suárez (30), esta última postulante. A ellos se les incautó un smarphone pequeño con fotografías del examen de admisión y un smartwatch.

El modus operandi de la banda criminal era inscribir a sujetos conocidos como los ‘kamikaze’ para que rindan el examen de admisión. Ellos se encargaban de tomar fotos a la prueba y las enviaban vía WhatsApp a su contacto, quien las reenviaba a los “cerebritos”. Ellos resolvían las preguntas y procedían a proporcionar las respuestas a los postulantes que habían pagado.

