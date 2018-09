Debate Municipal: Esther Capuñay arremete contra Ricardo Belmont, Renzo Reggiardo y Daniel Urresti  | VIDEO

Esther Capuñay, candidata a la alcaldía de Lima por el partido Unión por el Perú, expuso sus propuestas durante el Debate Municipal 2018 y hizo referencia a sus contendores. SIGUE AQUÍ EL DEBATE.

"Las propuestas que escuchemos sirven para nada si los candidatos ven la Municipalidad como un negocio", empezó diciendo Esther Capuñay para luego afinar la puntería.

"No puedes votar por un candidato que estafó a miles de peruanos para financiar su canal de televisión. No puedes votar por un candidato que te cobra un sol noventa y ocho, por minuto, si lo llamas para denunciar un delito. No puedes votar por un exministro que está acusado por violación y asesinato", dijo Esther Capuñay

El primer Debate Municipal de candidatos a la Alcaldía de Lima se realiza esta noche. El evento organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) contará con la presencia de 10 aspirantes al sillón de Pizarro en estas Elecciones 2018.