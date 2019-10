¿Cuánta propina debo dejar en un restaurante?

Lapropina es el dinero extra que el comensal de un restaurante deja por el servicio que le ofrecieron durante su estancia. Este dinero se da sobre el precio convenido y como muestra de satisfacción. Es costumbre para algunos países dejar propina y en otros es una obligación, como Estados Unidos. En el país norteamericano, una propina estándar en un restaurante puede llegar al 25% de la cuenta. Según señala la BBC, dejar 15% es aceptable. Y ofrecer una propina de 10% o menos puede ser considerado un insulto.

Debido a que el monto y las formas varían por países, es preciso preguntarse cuánto debe dejar una persona de propina en un restaurante. En Perú, por ejemplo, la cultura de la propina está menos institucionalizada, y los consumidores suelen tener dudas a la hora de premiar un buen servicio.

El expresidente de la Asociación Peruana de Hoteles Restaurantes y Afines (AHORA Perú), José Miguel Gamarra, explicó en una entrevista para Publimetro en noviembre de 2018 lo que debemos considerar antes de dar una propina, a quiénes se le debe dar y cuánto es el monto que un cliente debe dejar de propina por un servicio.

“La propina es un estímulo y un agradecimiento por haber recibido un buen servicio. No creo que deba ser considerado una obligación. Creo que una propina se debe dar cuando terminamos nuestra experiencia en el local con el pedido de la cuenta por el consumo efectuado y valoramos positivamente la forma como fuimos atendidos por cada uno de los empleados del local que nos atendió, con especial énfasis en quien nos atendió directamente. También se debería valorar la calidad del producto que se nos sirvió. Todo esto se considera como parte del servicio recibido”, señaló Gamarra durante la entrevista.

Por otro lado, el expresidente de AHORA Perú, señaló que se deja la propina al empleado que nos atendió directamente. Sin embargo, remarcó que cada establecimiento tiene sus propias políticas de reparto de las mismas. En algunos establecimientos se hace un pozo común que después es repartido equitativamente entre todos los trabajadores de turno. En otros casos se reparte en una proporción preestablecida entre los que atendieron directamente a los clientes y quienes estaban en la cocina o en la barra preparando la comida, los cafés, etc. Finalmente, también hay locales en los que las propinas son directamente para quien las recibe.

En algunos establecimientos se hace un pozo común que después es repartido equitativamente entre todos los trabajadores de turno. (Foto: Getty Images)

¿CUÁNTO DEBO DEJAR DE PROPINA EN PERÚ?

En cuanto al monto que se recomienda dejar como propina en un restaurante, José Miguel Gamarra señaló que el uso más común es de 10%, pero existen variaciones. “Si un cliente considera que el servicio no fue del todo bueno o que hubo algunas deficiencias, entonces podrá dejar un poco menos (entre un 5 y 7%)”, señaló.

Asimismo, el experto considera que si el servicio fue realmente deficiente uno no debe sentirse en la obligación a dejar propina.

EL MONTO DE LAS PROPIAS EN CADA PAÍS

El portal viajar libres, realizó una lista de la suma que los comensales deben dejar en algunos países del mundo, los más turísticos. En ese sentido, señala que hay países en los que la propina ya viene incluida en la cuenta y otros, en los que las personas dejan más dinero del que figura en la boleta. Y en otros países, la propina es voluntad del cliente.

→ ¿Cómo dar la propina en Europa?

• Propinas en Alemania: Equivale al 5% o 10% del precio total. La propina le das en la mano al personal que te atendió y si se paga con tarjeta, deberás decir cuánto quieres dejar.



• Propinas en Francia: La propina viene incluida en las cuentas de cafeterías y restaurantes. En el ticket aparecerá un incremento del 15% en concepto de “Service Compris”, que se suele dividir entre los empleados.



• Propinas en Grecia: La propina no es obligatoria, pero suele darse en servicios como los restaurantes, taxis, guías turísticos y hoteles; en estos últimos a veces lo agregan en la cuenta. En los restaurantes suele ser 5% al 10% del total.



• Propinas en Holanda: La propina ya está incluida en la cuenta. El cobro adicional es del 15% en concepto de servicio.



• Propinas en Italia: La propina en Italia es totalmente voluntaria.



• Propinas en Polonia: A veces la propina está incluida en la cuenta, sobre todo si la mesa tiene más de 5 o 6 comensales. Se suele cargar entre un 5% y 10%.



En algunos países de Europa la propina no es obligatoria. Aún así muchos comensales suelen entregarlas. (Foto: Pixabay)

• Propinas en Portugal: La propina en Portugal también es opcional. La costumbre es redondear la cuenta hacia arriba o dejar el cambio.



• Propinas en Reino Unido: La propina suele representar el 10% y cargarse directamente en cuenta, indicándose con el término “Service Included”. Cabe señalar que la propina no suele dejarse en los restaurantes y cafeterías en los que sirven en barra.



→ ¿Cómo dar la propina en América?

• Propinas en Argentina: Lo adecuado es dejar alrededor de un 10% en los restaurantes. A los taxistas se suele entregar una cantidad superior a la tarifa marcada debido al redondeo.



• Propinas en Brasil: La propina ya viene incluida en la cuenta. Se cobra un 10% en concepto de “Serviço”.



• Propinas en Canadá: La propina es casi obligatoria, debiendo dejar en torno al 15% de la cuenta.



• Propinas en Chile: Aunque no es obligatoria, algunos restaurantes incluyen en la factura un cargo por servicio de al menos un 10%, aunque por ley el cliente puede reclamar el no pagarla.



• Propinas en Cuba: En el pasado, la propina en Cuba estuvo prohibida, hoy día es habitual dejar un 10%.



• Propinas en Estados Unidos: La cantidad a pagar en concepto de propina oscila entre el 15% y el 25% del coste del servicio, aunque varía en función del estado. Si la propina no viene reflejada en la cuenta, también se deberá pagar.



• Propinas en México: No dejar propina en México se considera de muy mal gusto. Solo el haber recibido un muy mal servicio justificaría no pagar una propina del 10% o 15%.