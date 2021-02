NO A LA DISCRIMINACIÓN. La xenofobia tiene que parar. Representantes de la Defensoría del Pueblo lamentan los hechos de violencia contra la Embajada de Venezuela que fue ataca con piedras por un grupo de ciudadanos.

“Lamentamos hechos de violencia y discursos xenofóbicos contra ciudadanos venezolanos ocurridos en marcha realizada hoy. Las acciones discriminatorias no deben ser toleradas por sociedad ni autoridades. Exigimos investigar y emitir sanciones correspondientes”, se lee en el comunicado que publicaron representantes de la Defensoría del Pueblo en Twitter.

El canciller Jorge Arreaza publicó fotos y videos del ataque que sufrió la embajada de Venezuela tras la marcha xenófoba que se realizó el último sábado. “Exigimos a las autoridades Peruanas que cumplan con la Convención de Viena y protejan nuestra Misión Diplomática y Consular en Lima”, menciona.

“Exigimos respeto a los migrantes venezolanos en Perú, tal como son respetados los centenares de miles de peruanos que viven en Venezuela”, continúa Arreaza en su pronunciamiento en redes sociales.

Como se recuerda, la xenofobia contra los venezolanos continúa siendo una problemática grave en Perú. El caso de Osvaldo Girán, un repartido de Rappi que fue amenazado con una pistola, lo prueba. “Quiso amedrentarme, de lo ebrio que estaba hace un disparo y me pasa por un costado. Me dijo: ‘tu crees que porque los venezolanos están matando a los peruanos te voy a tener miedo’. Me puso el arma en la frente y se le engatilló”, cuenta.

