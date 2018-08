Delincuencia en Lima: Recomendaciones ante la ola de asaltos con colectivos y taxis ¡A tener cuidado!

Los asaltos y secuestros ‘al paso’ en colectivos y taxis regresaron y más violentos que nunca. Según la Policía, los delincuentes, que se hacen pasar por el chofer o pasajeros, dan vueltas por los paraderos más concurridos en busca de víctimas.



Con el pasajero a bordo, los ladrones actúan en grupo y en forma feroz. Tras golpearlo y amenazarlo de muerte, lo llevan a distintos cajeros para que retire todo su dinero. Finalmente, lo dejan en un lugar desolado. Esta modalidad es llamada el ‘viaje millonario’.



Los facinerosos arman todo un ‘teatro’ para ganarse la confianza de las víctimas y aborden la unidad. “No solo pasa en colectivos, también en taxis. Hay que estar muy atentos antes de subir a un carro ”, precisó un efectivo de la Dirincri.



APLICACIONES

César Ortiz, director de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), consideró necesaria una normativa que regule el servicio de taxis por aplicativo, ante el aumento de robos y violaciones sexuales.



“Una joven de 21 años denunció que un chofer de Beat la violó; hace poco un extranjero también denunció que fue maltratado por el conductor de otra empresa. Nadie garantiza que las personas que nos dan el servicio sean decentes y no delincuentes”, dijo a Trome.



RECOMENDACIONES



El coronel PNP (r) Lizandro Quiroga, especialista en temas de seguridad, aconsejó:



-No tomar colectivos. Son informales e inseguros.

-Si solicita un taxi por aplicativo, llame a la empresa para comprobar los datos del conductor.

-Si es posible, vaya en compañía de un familiar, sobre todo si retira dinero del banco.

-No se distraiga con el celular cuando viaje en taxi.

-Siéntese detrás del conductor, no lo haga como copiloto.