Un delincuente aprovechó que las calles del cruce de las avenidas San Felipe con Lima, en el distrito de Comas, se encuentra vacías en horas de la madrugada para ingresar a un consultorio dental y robarse objetos y materiales valorizados en cerca de S/20.000.

De acuerdo al dueño del negocio, José Luis, es la primera vez en más de 10 años que roban su local. “Estamos acá ya más de 10 años y es la primera vez que pasa esto. Parece que un ratero se ha hecho pasar como paciente, ha visto las cosas y luego a las 3 a.m. comenzó a forcejear y ha ingresado. Como si fuera fácil abrir una reja de fierro, tiene candados y todos”, detalló a Latina.

Según el agraviado, el malhechor no solo se llevó un televisor de 60 pulgadas, sino también material que utilizan únicamente los odontólogos. “A mí me sorprende porque que yo que sepa no hay mercado negro para estos insumos. Yo el día de ayer, después que me han robado, he tenido que hacer un préstamo para poder comprar nuevamente los materiales, para reponer, porque con eso trabajamos día a día aquí”.

Comas: Roban equipo valorizado en S/ 20 mil

Indicó que fue un vecino de la zona quien lo llamó cerca de las 5 a.m. para preguntarle si se encontraba realizando alguna modificación en su negocio, pues las puertas se encontraban abiertas.

“Me llamó un vecino, vimos por las cámaras y vine inmediatamente (...) Cuando hemos ingresado estaba todo lleno de agua porque han cortado las mangueras de agua para llevárselas rápidamente. Cuando uno quiere comprar estos instrumentos no hay un mercado negro. Me parece raro”, señaló.

