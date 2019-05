Demodex, los pequeños seres que viven en tu rostro y tienen sexo sobre tu cara mientras duermes

Mientras estás leyendo esto tienes a estos pequeños bichos contigo. Todos, sin excepción, los tenemos en la cara. Su nombre científico es Demodex, o ácaros de las pestañas, y a simple vista son imposible de ver pues miden 0,3 milímetros.



NPR, una organización de medios que funciona como una difusión nacional para 900 estaciones de radio pública de Estados Unidos, rindió un 'homenaje' a estos ácaros o 'animalitos' que están más emparentados con las garrapatas o las arañas que con los gusanos.



En el día, los Demodex descansan en los poros de la cara-se alimentan de la grasa- para salir en la noche para tener sexo sobre nuestros rostros, aparearse y reproducirse.



Según ABC, estos pequeños seres son "invisibles" ante nuestros ojos porque solo miden 0,3 milímetros.



La palabra Demodex proviene de las palabras griegas 'gordo' y 'gusano', aunque en realidad son arácnidos relacionados con las garrapatas.

Si se aparean en nuestro rostro es por una razón: su esperanza de vida es de sólo dos semanas, pero día tras día tienen sexo para dejar descendencia.



Una de las preguntas es si lavándose la cara se pueden deshacer de los Demodex. Pues la respuesta es no porque viven debajo de la superficie.



Pese a su desagradable aspecto, no representan una amenaza para el ser humano, siempre y cuando no se acumulen en grandes cantidades.



Si esto ocurre, puede producirse una demodicosis, conocida también como sarna demodécica. Sin embargo, es una enfermedad rara, ya que la mayoría vive con este ácaro sin sufrir problemas hasta la vejez.



Actualmente están presentes tanto en hombres como mujeres, independiente de la edad. Sin embargo, quienes no los tienen son los bebés. Los expertos científicos sospechan que los adquieren mediante el contacto con sus padres o familiares.