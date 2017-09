¡Ni una menos! Gran indignación ha generado en Chile el caso de una mujer víctima de violencia familiar que, tras perder su cédula de identidad, fue obligada a tomarse una foto con las lesiones que le dejó su pareja en el rostro y cuerpo para obtener un duplicado y así poder denunciar a su agresor.



En declaraciones al diario La Cuarta, Teresa Iturrieta jamás imaginó que un simple trámite en el Registro Civil de San Bernardo terminaría convirtiéndose en otro calvario. “Llegué y les dije que si podían usar la foto de mi carnet anterior, porque no quería salir así. Me mandaron a hablar con la jefa, quien me atendió pésimo”, añadió la madre de una pequeña al citado medio de Chile.



Sin embargo, la respuesta que recibió de la funcionaria fue realmente desconcertante ya que esta le dijo que ella no tenía “la culpa” de lo que le había pasado. “Me dio pena, porque yo qué culpa tenía, viví algo horrible y con esto sentí que revivía todo de nuevo. Al final me saqué la foto, porque necesitaba hacer esos trámites judiciales”, dijo.



Marcha contra la violencia a la mujer "Ni una menos" fue multitudinaria

En un comunicado, el Registro Civil de San Bernardo indicó que funcionarios del equipo de Atención en Terreno se contactaron con la agraviada para “la obtención de una nueva cédula, manteniendo la fotografía de su documento anterior”, trámite que se llevó a cabo la tarde del pasado jueves en su domicilio.



Asimismo, la ministra de la Mujer y Equidad de Género de Chile, Claudia Pascual, informó que el Centro de la Mujer de San Bernardo se puso en contacto con Teresa Iturrieta y se le “ofrecerá el apoyo legal en el proceso de denuncia y querella que ella estime pertinente”.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.