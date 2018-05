Denuncian acoso callejero y la policía les brinda indignante respuesta en Independencia

Difíciles momentos, fueron los que tuvieron que vivir ayer tres jóvenes que acudieron a las instalaciones del Centro Comercial Plaza Norte con el propósito de disfrutar de una cena entre amigas, sin imaginar que se iban a cruzar con un depravado que sin el mayor reparo se atrevería no sólo a perseguirlas sino a grabar en su celular sus partes íntimas. El hecho tuvo lugar en el distrito de Independencia .



El sujeto identificado como Javier Ytalo Tello Velásquez al verse descubierto y encarado por las jóvenes, no dudó en mostrarse “aparentemente” arrepentido y aceptar su culpa.

“Me percaté que no sólo nos perseguía sino que no también estaba grabando nuestras partes íntimas en su celular, no quiero ni imaginar con qué propósito”, contó Sharon Martínez Ríos una de las jóvenes quien acompañada de sus amigas, pese a la intimidación y el mal rato optaron por atrapar al sujeto, pedir ayuda a la seguridad del local, para luego llamar al 105, quiénes de manera oportuna trasladaron a los implicados a la Comisaría de Independencia.



Lamentable fue su sorpresa, al llegar a la dependencia policial pues además de haberlas hecho esperar para ser atendidas y sentarlas al lado de su agresor, los policías aseguraron que no procedía la denuncia por no estar tipificado la ley . Ni siquiera querían retener al acusado, al que horas más tarde dejaron en libertad para que siga con sus fechorías, ni confiscar el celular como medio probatorio dejando en claro que, las mujeres de nuestro país están desprotegidas, que hay una total desinformación en las dependencias policiales, pues sí existen leyes como la 30,364 , que el machismo imperante sigue siendo el primer enemigo de las mujeres, ya que el maltrato recibido en donde supuestamente te deben brindar el apoya, haría dudar a más de una, si hacer o no una denuncia. Sin embargo, un único efectivo que responde al apellido Salas les brindó el apoyo y soporte necesario que agradecen.



Sharon Martínez Ríos, Gianella Contreras Carassa , Bélgica Rios Ponce han decidido no dejar las cosas así y anunciaron que irán hasta las últimas consecuencias no sólo por ellas, sino por las miles de niñas, adolescentes y mujeres que a diario son víctimas de acoso callejero.