¿Qué tienen en común una abogada y una fashionista? A simple vista nada, pero Carmen Moretti (30), creadora de la cuenta ‘Derecho a la moda’ en TikTok e Instagram, ha logrado lo impensable. Es abogada y desde hace varios años comparte tips de moda y derecho con sus más de 50 mil seguidores.

“Los abogados hemos sido conocidos por vestir muy formal, pero hoy en día cada uno le pone su esencia. Obviamente sin perder la elegancia”, cuenta la tiktoker, madre de un niño de dos años.

“Me gusta llegar a personas de mi edad y darles nuevos conocimientos legales que tal vez no conocían y de paso darles tips de cómo pueden vestir más formal para ir a la oficina”, dice la profesional. “Además, busco que se quiten el prejuicio de que los abogados son malos. Quiero que entiendan sus derechos de una manera rápida, fácil y sencilla”, agrega.

No solo es popular en TikTok, sino también en Instagram, donde también comparte consejos legales y enseña todos sus looks.

Moretti afirma que tiene muchos seguidores estudiantes de derecho que le piden consejos sobre qué especialidad seguir, así como clientes que le consultan sobre propiedades y herencias.

“Uno de mis videos más vistos en TikTok fue sobre tips legales para que no construyan en la casa de sus suegros ja,ja,ja. Las familias se acoplan, construyen, luego fallece el propietario y los herederos terminan expulsando a los que están viviendo ahí. Estas construcciones no son reconocidas porque no hay un título de propiedad”, asevera la tiktoker.

Asimismo, dice que algunas prendas básicas que sí o sí deben estar en nuestro armario son: vestido negro, tacos nude, flats negros, casaca de jean, camisa blanca y una cartera formal.

Pueden encontrarla en TikTok como: @derechoalamoda

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Conoce a Rossel Santillán, el tiktoker peruano que habla de extraterrestres y reptilianos

Estudiante de Ingeniería Civil es aficionado a temas paranormales en TikTok, donde tiene más de 174 mil seguidores.

Joven dice que su madre tuvo encuentro cercano con extraterrestres.

¿A quién no le gusta ver películas de terror o de sucesos paranormales? Todos alguna vez hemos querido investigar si es real o ficticia la historia que vemos en pantalla. Rossel Ángel Santillán Carrión es un apasionado en la materia, y cautiva a sus más de 174 mil seguidores en TikTok con sus misteriosos e informativos videos sobre datos perturbadores, vidas paralelas, viajeros del tiempo, reptilianos, seres mitológicos y la existencia de extraterrestres.

“El misterio y las curiosidades del mundo siempre me han llamado la atención desde que era muy chico. Me fascina el universo y todo lo que esconde. Y siempre me he preguntado el por qué de las cosas”, dice Rossel Santillán de 26 años.

Pero todo esto viene porque mi mamá tuvo un encuentro con un OVNI (Objeto Volador No Identificado) y desde esa fecha ella sueña con seres gigantes. Ella dice que si quisiera podría comunicarse con ellos” , aclara el millennial que nació en Rioja (región San Martín) y cursa el octavo ciclo de Ingeniería Civil.

“Como nací en la selva, estoy acostumbrado a las leyendas, mitos y creencias paranormales. Nunca me costó creer en esto. Los peruanos consumimos mucho este tipo de contenido y debería ser normal”, comenta.

Además, el tiktoker revela que su objetivo en la red social es abrir la mente de más personas y que puedan conocer todo lo que el universo esconde. “Hay muchos secretos en el mundo que deberíamos saber. Estamos cegados y es momento de abrir los ojos”, sostiene el joven que también ha trabajado como conductor de televisión en su tierra.

Puedes encontrarlo en TikTok como: @rosselsantillan10