Un informe preliminar elaborado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) no menciona al “oleaje anómalo” del mar como una de las posibles causas del derrame de petróleo ocasionado por la empresa Repsol en el litoral de Lima y el Callao.

El documento, al que tuvo acceso La República, señala que la ruptura del sistema de descarga de petróleo en altamar se debió a un movimiento brusco del buque tanquero Mare Doricum. No se menciona como causa alguna condición particular del mar, pero no se descarta que haya habido alguna maniobra brusca en la embarcación.

El informe de Osinergmin, elaborado por técnicos especialistas, señala que la ruptura de la conexión entre el tanquero Mare Doricum y el Terminal Multiboyas N° 2 sería el motivo de la fuga de petróleo.

“Se tiene como hipótesis que el evento habría sido ocasionado por la rotura de espías de sujeción con el Terminal Multiboyas N° 2, lo que habría generado un movimiento brusco del buque, afectándose de esta manera la integridad del sistema de descarga submarina”, explica al que tuvo acceso el mencionado medio.

Según la terminología marítima, los espías de sujeción son cabos que se utilizan para trasladar un barco maniobrándolo desde a bordo, habiendo con antelación afirmado el otro extremo en algún punto.

Ante la gravedad de los hechos, Osinergmin dispuso la suspensión de la descarga de hidrocarburos en el Terminal Multiboyas N° 2 de la refinería La Pampilla, al mismo tiempo que requirió a Repsol lo siguiente:

“Información que determine la causa de la emergencia y descripción detallada de la misma, indicando cuál fue la falla que originó el derrame y cuáles son los componentes de la infraestructura del ducto y accesorios (PLEM, mangueras de transferencia y otros) que han sido afectados en el Terminal Multiboyas N° 2 y el estado de estos a la fecha”.