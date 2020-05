El alcalde de San Luis, David Rojas Maza, informó este miércoles que se viene desalojando a los comerciantes formales e informales que tomaron la Av. Circunvalación, Av. Nicolás Arriola y la Av. Rosa Toro tras el cierre del mercado de Frutas de La Victoria el pasado 16 de mayo, luego que 147 (89,6%) negociantes dieran positivo a COVID-19.

"Hoy se ha llevado a cabo un operativo en coordinación con la Policía y el Ejército peruano aquí, en el distrito de San Luis, en la Av. Circunvalación, Nicolás Arriola y Rosa Toro. Es una recuperación de espacios públicos y digo recuperación porque los comerciantes formales e informales del Mercado de Frutas nuevamente han invadido las calles de nuestro distrito”, detalló en declaraciones a TV Perú Noticias.

En esa línea, indicó que actualmente se encuentran con menos personal de serenazgo debido a que 47 están en cuarentena tras dar positivo a COVID-19, lo que dificulta mantener el orden y control en el distrito.

“Estamos con las fuerzas disminuidas, pero aquí, como siempre decimos, el tema de la articulación entre instituciones ha hecho que nosotros el día de hoy podamos, al menos, restablecer lo que es el principio de autoridad en nuestro distrito”, aseguró.

En otro momento, se refirió a la gestión que viene realizando el alcalde de La Victoria, George Forsyth, respecto al cierre de los mercados de Frutas y señaló que podría colocar a los comerciantes en el Complejo deportivo de San Cosme y así evitar perjudicar al distrito de San Luis.

“Es una pena que el alcalde Forsyth teniendo tantos lugares como por ejemplo el Complejo deportivo de San Cosme no haya tomado las previsiones del caso y no haya trasladado a estos comerciantes formales e informales- Perjudica a nuestro distrito y sobre todo a los vecinos. Está poniendo en riesgo la salud pública, sobre el interés propio debe prevalecer el interés común", aseveró.

No obstante, Rojas Maza no descartó sentarse a dialogar con el alcalde de La Victoria. “Encantado, yo lo espero, porque varias veces hemos llamado a sus funcionarios, pero no hemos sido atendidos. Si hubiera ese puente de diálogo nosotros estamos dispuestos a conversar”, precisó.