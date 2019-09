Liberan a Alexander Salazar Álvarez, cuartelero de hostal donde ocurrieron los descuartizamientos | VIDEO

Alexander Salazar Álvarez, el cuartelero del hostal 'Señor de Sipán' -lugar donde ocurrió el asesinato y descuartizamiento del peruano Jafet Torrico Jara y el venezolano Rubén Matamoros Delgado- fue liberado tras vencerse el plazo de su detención preliminar por homicidio simple que dictaron en su contra.

Según informó Canal N, la cuarta Fiscalía Provincial Penal de Condevilla en San Martín de Porres dejó en libertad anoche al cuartelero luego de que el Ministerio Público no encontrara pruebas en su contra para que permanezca tras las rejas.

"Yo soy inocente. Nunca (tuve una participación) Me han amenazado tanto venezolanos como peruanos. Yo no sé nada. Yo no sé usar esas cámaras", había declarado el cuartelero, hace unos días, afirmando que teme por su vida.

Según las investigaciones de la Policía, Salazar Álvarez trabajaba y vivía en el mencionado hospedaje. Incluso, se alojaba en una habitación del quinto piso, donde habría ocurrido el doble crimen. Vale precisar que pruebas de luminol comprobaron que hay rastros de sangre en ese nivel.

Unas imágenes captadas por cámaras de seguridad mostraron cuando Alexander Salazar aparece en el hospedaje la madrugada del lunes, cuando cuatro personas, incluidas dos mujeres, bajan las bolsas donde supuestamente estaban los restos de Jafet Torrico Jara y Rubén Matamoros Delgado.