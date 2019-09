El oscuro perfil psicológico de 'Guasón': "Astuto, frío, indolente y con poco respeto por la vida humana"

El venezolano Abraham Perozo Borjas , alias 'Guasón', llegó al Perú hace seis años y tiene dos hijos. Sin embargo, a sus 28 años ya tiene antecedentes por robo en Venezuela y se ha visto involucrado en uno de los casos policiales más impactantes de los últimos años: el doble asesinato y descuartizamiento del peruano Jafet Torrico y del venezolano Rubén Matamoros en el hostal 'Señor de Sipán' de San Martín de Porres.

A varias semanas del macabro crimen, la Policía elaboró su perfil psicológico luego de ser detenido y reconocer que fue contactado para trasladar los restos descuartizados de las víctimas.

El capitán Carlos Carrión Mendoza, psicólogo forense del Departamento de Criminalística de la Dirincri y encargado de practicarle el examen, aseguró que se trata de una persona sumamente peligrosa y que sería un peligro tenerlo en nuestra sociedad.

"Proyecta resentimiento hostilidad y crueldad. Es indolente e indiferente con ausencia de empatía e irrespeto por el dolor y el sufrimiento del prójimo. Además, muestra ausencia de escrúpulos y poco respeto por la vida humana", aseguró el experto.

Asimismo, contó que uno de los detalles que le llamó la atención fue la manera como narró su papel en el macabro crimen. "Estaba contando que le habían dicho que transportara hombres descuartizados y él se reía cuando nos decía eso. Esa incoherencia afectiva nos llamaba la atención”, agregó.

Por otro lado, analizaron sus múltiples tatuajes y comprobaron que se trata de una persona narcisista que quiere que le teman. "Refleja un autoconcepto sobrevalorado, un narcisismo en él. Quiere ser una figura atemorizante para el resto, que a través de sus tatuajes la gente común y corriente sienta que con él no se deben meter", indicó.

Finalmente, también se refirió a sus relaciones familiares y sobre el vínculo con su padre. "Tiene carencias afectivas, una relación bastante tirante, violenta y de mucho rencor hacia su padre. Todos estos factores en una etapa temprana de su desarrollo han ido moldeando su personalidad", dijo el especialista.

LAS DECLARACIONES DE 'GUASÓN'



De todos los detenidos, 'Guasón' sería el primero en hablar sobre el móvil del macabro crimen. “Yo creo que a esos hombres los han picado por una plata de una droga. Creo que ellos se lo buscaron, la droga en Venezuela no es para jugar, no es caramelo ni nada de eso. Si me dan bolsitas yo tengo que entregar el dinero, pero ellos no entregaron todo el billete y eso en Venezuela se respeta”.

DOBLE ASESINATO Y DESCUARTIZAMIENTO EN HOSTAL



El lunes 9 de setiembre se hallaron en diversos puntos de San Martín de Porres y del Rímac los restos desmembrados del peruano Jafet Torrico y del venezolano Rubén Matamoros. La Fiscalía solicitó 18 meses de prisión preventiva contra Abraham Alberto Perozo Borjas y Angelbert Alejandro Díaz Colina, ciudadanos venezolanos implicados en el crimen. Otros dos detenidos salieron en libertad y una ciudadana venezolana aún detenida espera su extradición a Venezuela por el homicidio de la madre de su expareja.