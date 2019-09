Venezolana detenida por doble asesinato  y descuartizamiento sale en libertad | VIDEO | FOTOS

¡La liberaron! La joven venezolana Jacksiver Salcedo Campos salió en libertad luego de haber estado detenida ocho días, por estar implicada en el doble asesinato y descuartizamiento del hostal 'Señor de Sipán', en San Martín de Porres.

Tras recuperar su libertad, la extranjera negó que haya estado involucrada en el crimen del peruano Jafet Torrico y el venezolano Rubén Matamoros, aunque sí reconoció haber estado en el hostal donde ocurrieron los asesinatos, consignó 90 Matinal.

“En uno de los videos aparecía yo y por eso me detuvieron. Hicieron las investigaciones y salió que no tenía nada que ver. Nunca participe. No los conozco. No sabía de quién me hablaban. Estaba ahí por casualidades”, aseguró la venezolana ante las cámaras del referido medio.

Con respecto a unas primeras declaraciones de la Policía, donde el coronel PNP Jorge Luis Castillo aseguró ante la prensa que Jacksiver Salcedo confesó conocer a los asesinos, la joven rechazó estar involucrada. “Todo causó un revuelo y salieron testimonios que jamás había dado. Yo estoy tranquila y no tengo nada que temer porque desconozco todo lo que ha pasado”, indicó.

SU DETENCIÓN



El pasado 18 de septiembre, la venezolana de 22 años Jacksiver Salcedo Campos fue intervenida en la intersección de la Av. Izaguirre con la calle Napo, en el distrito de Independencia.

Aunque se había cambiado el color del cabello, la Policía pudo reconocerla por unas zapatillas multicolor, las mismas que se ven en las imágenes de las cámaras de seguridad del hostal el día de los asesinatos.

EL CUARTELERO

Otro de los implicados y detenidos en la investigación del macabro crimen es Alexander Salazar Álvarez , el cuartelero del hostal 'Señor de Sipán', quien al igual que Jacksiver Salcedo, fue liberado hace unos días.

En un primer momento se barajó la hipótesis que el joven venezolano había borrado las imágenes de las cámaras de seguridad del hostal, además de abrirles la puerta a los asesinos para que saquen los restos descuartizados de sus víctimas en bolsas de rafia.

Tras su liberación, la hermana del extranjero aseguró que este no sabía del crimen y que los asesinos simularon estar mudándose del hostal. Asimismo, pidió medidas de protección para ella y para Alexander Salazar, por temor a las represalias de los responsables.