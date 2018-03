Vecinos desnudan a ladrones y los obligan a pasear por las calles de Satipo [VIDEO]

Tomaron justicia por sus propias manos. Dos delincuentes fueron capturados por las rondas campesinas en Satipo. Los sujetos habían intentando robar una moto lineal en el centro de la ciudad.



Enterados de lo ocurrido, los vecinos desnudaron a los ladrones y los obligaron a caminar por las calles con unos carteles que rezaban la frase: " soy ratero de motos".



Pero eso no es todo. Los sujetos fueron obligados a escribir y firmar un compromiso con la población: no volver a delinquir.

Tras ello, los vecinos les devolvieron su ropa.



Pese a mostrarse arrepentidos, no se libraron de ser llevados a la comisaría del sector.



Los vecinos afirmaron estar cansados de la delincuencia, por lo que en algunas zonas, no dudan en tomar estas medidas con los ladrones.

Delincuencia en Satipo.