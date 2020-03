El Ministerio del Interior (Mininter) informó que agentes de Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional detuvieron a dos implicados en el tiroteo reportado Chorrillos en el que murió una niña de dos años tras recibir una bala perdida, la noche del miércoles. Ambas capturas se suman a la del ciudadano venezolano Walter Douglas Meneses, quien confesó ser el autor de los disparos.

Se trata de Gustavo Avendaño Fajardo, quien fue acusado por el extranjero como el autor intelectual del tiroteo realizado en los exteriores de la vivienda para amedrentar a su expareja. También fue intervenido un sujeto identificado como Ismael Fajardo Fajardo. Durante la detención, se incautó el vehículo que se utilizó para el ataque en AA.HH. San Juan de la Libertad.

El día del tiroteo, la menor se encontraba en los brazos de su madre que conversaba con unos vecinos. De pronto, al lugar llegaron dos hombres a bordo de un auto negro que se detuvo y uno de los sujetos comenzó a disparar. Según la PNP, uno de los proyectiles hirió a la niña de 2 años y también a una mujer.

La pequeña aún con vida fue llevada hasta el policlínico Juan José Rodríguez Lazo de EsSalud, pero falleció luego de aproximadamente una hora al no resistir la herida por el impacto de bala.

Confesión del autor del tiroteo

Esta madrugada, los miembros del Escuadrón Cobra de la Policía detuvo a Walter Meneses de 27 años. La intervención del sujeto ocurrió en el asentamiento humano Delicias de Villa, ubicado también en Chorrillos. Al ciudadano extranjero se le halló una maleta que contenía un arma, tres municiones y paquetes de marihuana.

El general PNP José Luis Lavalle, comandante general de la Policía, informó que el extranjero confesó ser el autor del tiroteo que provocó la muerte de menor de edad. Precisó que esto se corrobora con mensajes de WhatsApp en el celular que el detenido tenía en su poder.

El ciudadano venezolano estuvo recluido en su país y que ingresó al Perú de manera ilegal por Piura, añadió el jefe policial. “Iba caminando y ese carro se paró. Y me dijo ‘vamos a darnos una vuelta para una chambita’. Le dije ‘cuánto hay’ y me dijo hay tanto. Nos fuimos, él hombre salió y yo disparé y él me sacó porque ese es su barrio, su gente. Me sacó en su carro. Me dejó abajo. [¿Cuánto te dio?] Quiero ser claro jefe. A ese pata lo voy a matar. No me ha dado nada. [¿Te ha cerrado?] Se fue ese maldito. No me ha dado nada. Nunca pensé que iba a matar a una niña. Eso salió de repentino. Tengo hijos me entiende. Hice cuatro disparos y él me sacó de ahí. [¿Él se llevó el arma?] Sí, si esa arma es de él”, dijo el extranjero en un video difundido por noticiero 90 Matinal.