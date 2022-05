El Día de la Madre está cada día más cerca y para celebrar esta fecha tan especial es necesario escoger el regalo que más se adapte a su estilo. Por ello, HP ofrece las mejores opciones de regalo para agasajar a las mamás en su día.

Si tienes una mamá tecnológica que divide su tiempo entre el trabajo y las tareas del hogar, regalarle una laptop es una de las mejores opciones. La HP Pavilion 14 y 15 es la ideal, ya que es una portátil versátil, liviana y eco friendly, perfecta para llevar a cualquier lugar, con un diseño súper ligero y moderno que la hará ver muy sofisticada, haciendo más sencillo el trabajo remoto, reuniones del colegio, compras y trámites en línea.

Esta línea es la primera notebook fabricada con partes de plástico reciclado del océano, la cual será la mejor aliada para esos días productivos y desafiantes. Cuenta con un diseño único, donde la elegancia prevalece por sus toques metálicos, una pantalla de 15 pulgadas HD para mayor visualización y una batería de más de 8 horas de duración.

Para las mamás que ayudan a los más pequeños de casa la HP Smart Tank 720 imprime desde un celular con la aplicación HP Smart, es ideal para realizar tareas del colegio. Tiene una capacidad de impresión de hasta 12,000 páginas en blanco y negro y 8,000 a color, la mejor impresora para los días de trabajo intenso.

Por último y para esos momentos de entretenimiento está la línea gaming con la Victus 16, una poderosa máquina destacada por llevar lo más moderno en hardware y software con el que se podrá disfrutar de una gran experiencia de juego en cualquier lugar.

Para esta celebración especial, HP también comparte adorables manualidades imprimibles para regalar a mamá a través de su plataforma gratuita Print, Play and Learn, en la cual los usuarios encontrarán lindos diseños de tarjetas y postales para personalizar con emotivos mensajes para mamá. Estos creativos diseños podrán descargarse de manera gratuita en la página oficial de Printables HP–Print The Perfect Card For Mon.

