Dicen que siempre hay una luz al final del túnel y Yessenia Mendonza Espinoza (32) espera con muchas ansias verla. Esta mamita de Carabayllo, con dos pequeñas hijas, es mototaxista desde hace 12 años. Empezó por necesidad y durante el camino ha sorteado muchos problemas que no han podido derrumbarla. Y, aunque este domingo pasará sola el Día de la Madre, guarda la esperanza y la fe en que su vida cambiará.

Yessenia, ¿hace cuánto tiempo eres mototaxista?

Desde hace 12 años. Me enseñó un vecino que también manejaba el vehículo.

¿Qué te motivó?

La necesidad. Tengo dos hijas y nos faltaba para las necesidades básicas.

¿Te fue difícil aprender?

Al inicio se me apagaba la moto o no arrancaba. De todo me ha pasado, pero ahora si pasa algo es porque mi vehículo está fallando, ya no es error mío.

¿Las personas suben sin problema cuando te ven manejando?

Uy, no. He escuchado de todo. Los hombres machistas me han mandado a cocinar, a lavar, a limpiar, me han dicho que ni loco se suben a una moto que maneja una mujer.

Desde hace 12 años, Yessenia Mendoza es mototaxista en Carabayllo. (Foto: Trome)

¿Ningún comentario positivo?

Los abuelitos son los más agradecidos. Y también hay algunas mujeres que te motivan y son poquitos los hombres que te dicen algo bonito.

¿Este es tu principal fuente de ingreso?

Sí, con esto puedo costear los gastos. Ahora, soy una mototaxista formal.

¿Qué te dicen tus hijas?

Ay, señorita. Ese es un tema delicado para mí. A veces me ven sonriente, pero por dentro estoy destrozada. La más pequeña vive con su papá y la mayor está conmigo, pero generalmente pasa los días con su hermana y su papá.

¿Cómo te sientes?

Es una situación muy frustrante. Yo quiero lo mejor para ellas, que no sufran, que estudien, y sobre todo que no vivan la violencia que yo viví, pero a veces la vida es injusta. Necesitas dinero para tener un abogado y bueno...

¿Cómo pasarás el Día de la Madre?

Es mi primer año que la pasaré sola.

Lo siento...

Pero, yo no me he rendido y no lo pienso hacer. Sé que tarde o temprano la situación mejorará y podré tener a mis hijas conmigo.

¿Qué es lo que más deseas?

Antes vivía con miedo, me decían algo y mi cuerpo temblaba. Pero, poco a poco he logrado ganar confianza. Encontré a una persona que me respeta y me ayudó a salir de mi depresión. Ahora solo sueño con vivir tranquila junto a mis hijas.

¿Algún mensaje que le quieras dejar a las mujeres que viven una situación parecida a la tuya?

Que no se rindan, que luchen, que no permitan que nadie las humille. Nosotras como mamás podemos salir adelante siempre y quién sabe encontrar una luz al final del túnel.