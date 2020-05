Este domingo, en el ‘Día de la Madre’, muchas mujeres no podrán recibir el saludo de sus seres queridos porque se encontrarán trabajando.Una de ellas es Milagros Espinoza Tabañas (43), quien es conductora, desde hace 6 años, de los buses del Metropolitano.

Cuenta que a diario se pone su uniforme, mascarilla, guantes y equipo protector, y -como si estuviera en una guerra- se encomienda a Dios para volver con vida a su casa de Chorrillos.

“Tengo miedo, sí, pero soy una madre luchadora que necesita trabajar para salir adelante. Tengo dos hijos de 18 y 25, quienes me necesitan”, dijo la trabajadora de Lima Vías.

Mamitas pasarán el Día de la Madre trabajando

VIDEOLLAMADA

Hace mes y medio que Gladys Correa (43) no puede ver a sus hijos. Ella es enfermera y tiene a su cargo, en la casa de reposo ‘Los Abuelos’ de Surco, a 18 ancianos a quienes ella se refiere como ‘sus hijos’.Este domingo no podrá festejar su día con sus hijos Claudio, de 14 años, y Daniela, de 23. Esta última se tuvo que hacer cargo de la casa porque la madre debió quedarse en el trabajo para evitar el contagio.“Mi hija, antes de salir, me dio la bendición y me pidió que me cuidara mucho. Ahora solo podré verlos por videollamada y recibir sus saludos de lejos el domingo”, señala con nostalgia.