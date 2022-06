Anthony Chumpitaz, presidente de la Asociación Juvenil Pachacutano, cuenta que desde el pasado 15 de enero, hace más de cinco meses, el derrame de petróleo de Repsol le quitó su fuente de trabajo a él y a sus compañeros pescadores. Hoy, 29 de junio, Día del Pescador, reiteró al Gobierno de que no queden en el olvido el apoyo y sobre todo atender la situación de la playa Cavero en Ventanilla, que según los residentes del lugar, sigue siendo afectada por el crudo ya que aseguran que no existe vida marina.

En diálogo con Canal N, el pescador informó que un promedio de 250 personas (entre pescadores y otros rubros que laboraban en la playa Cavero) han dejado de trabajar en el lugar. “Hemos paralizado nuestras actividades desde el 15 de enero aquí en la playa que ha sido afectada por el derrame de Repsol. La PCM ha hecho una adelanto de indemnización con Repsol, lo cual ha cubierto a algunos compañeros, y a otros no les ha llegado a cubrir ”, mencionó.

Chumpitaz lamentó el panorama actual de la playa Cavero de Ventanilla en este fecha en que se celebra el Día de San Pedro y San Pablo. “Como ustedes ven hoy, antes se podía ver mucha gente y comercio donde podíamos vender nuestro pescado y todo ahora está paralizado, abandonado y sucio ”, dijo.

“ La playa [Cavero] aparentemente está limpia, pero como ven hay espumas de color amarillo que bota aceite del petróleo que está asentado en el suelo marino. No hay alimentación para peces, no hay algas, no hay mariscos, no hay nada, y por eso debe haber un programa para reinsertarse la vida marina . A la fecha no hay ningún tipo de trabajo ni del Gobierno como Imarpe y la OEFA. Solo te llaman, pero de un estudio a fondo no nos llaman a participar”, sostuvo el representante de los pescadores.

El presidente de la Asociación Juvenil Pachacutano dijo que a la fecha se dedican al comercio ambulatorio y que se alimentan de forma comunitaria a través de las ollas comunes.

“Actualmente nuestra paralización es al 100%. Ahora nos dedicamos a otro tipo de rubro que es el comercio. Estamos esperando que el gobierno central y local se involucren con nosotros, pero no hay respuesta. Estamos con las ollas comunes con otros hermanos porque hay familias que no tienen ni para el día”, acotó.

“ Lo que pedimos al Gobierno es que queremos trabajar. No les pedimos más. Todo lo que sacábamos de acá [el mar] era para cubrir la canasta familiar de nuestro hogar ”, insistió.

Anthony Chumpitaz anunció que en las próximas semanas los pescadores afectados por el derrame de petróleo de Repsol realizarán plantones en la sede de la Refinería La Pampilla en Ventanilla y en la Presidencia de Consejo de Ministros.

“En un par de semanas será con todos los pescadores afectados desde Chancay hasta Ventanilla”, sentenció.

Sobre derrame de Repsol

Según los informes de evaluación emitidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), de los 96 sitios identificados tras el derrame de petróleo de Repsol (playas, acantilados, puntas y otras formaciones costeras) en 11 061 hectáreas, se tienen los siguientes resultados:- Hay 5 playas libres de hidrocarburos: La Playuela, Hermosa, Chorrillos-Chancay, Viñas y Calichera); en 32 playas y acantilados se registra presencia de hidrocarburos; existen 17 playas evaluadas pendientes de resultados y otras 42 playas, acantilados y puntas están en proceso de evaluación.

De acuerdo con el OEFA, estos resultados serán enviados a Sanipes, Digesa e Imarpe, entre otras instituciones públicas, para que los evalúen y ejecuten las acciones que correspondan.

Asimismo, se tiene previsto aplicar otra medida administrativa para que Repsol presente, ante el Ministerio de Energía y Minas, un Plan de Rehabilitación de las áreas que aún registran presencia de hidrocarburos.

Sanciones a Repsol

Hasta la fecha, el OEFA ha iniciado 5 procedimientos administrativos sancionadores contra dicha empresa, los cuales culminarán en julio próximo, por los siguientes motivos:

Incumplimiento de identificación de las zonas afectadas.

Incumplimiento de limpieza del área de suelo y aseguramiento, contención y recuperación del hidrocarburo.

Incumplimiento de la contención, recuperación y limpieza de la bahía de las Áreas Naturales Protegidas y en otras áreas marinas

Incumplimiento del aseguramiento del área, contención, recuperación y limpieza del hidrocarburo sobrenadante en el agua de mar afectada, en la zona del mar de Ventanilla.

Por presentación de información falsa en el Reporte Preliminar de Emergencias Ambientales.El Minam ha dispuesto que el OEFA continúe realizando la supervisión permanente para verificar el cumplimiento de las medidas dictadas a Repsol. Asimismo, reafirma su compromiso de velar por la conservación de los ecosistemas marino-costeros.

VIDEO RECOMENDADO