¡Solteritos, pero no solitos! Más de 5 millones están solteros en el Perú. Hay tendencia global y hasta tiene ‘día internacional’ “Hay mucha presión social por casarse, pero tener pareja es opción, no obligación”, dice psicóloga Juliana Sequera a Trome. Señala que soltería se está volviendo tendencia global por otras prioridades y no es lo mismo ser soltero que solitario si es por voluntad.