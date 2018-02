Día Internacional del Gato: ¿Tu felino es feliz?

¿Cómo saber si nuestro gato es feliz? Esa es la pregunta que le hicieron al médico veterinario Ricardo Bruno, a propósito del Día Internacional del Gato que se celebra hoy en varios países del mundo.



Bruno, médico veterinario egresado de la Universidad de Buenos Aires y pionero de la disciplina del comportamiento animal en Argentina, respondió a La Nación que un gato es feliz "si busca nuestra compañía". Suena sencillo, ¿pero realmente es así?



Para el experto en comportamiento de caninos y felinos, un gato es feliz cuando busca a su propietario. " Un gato que se siente cómodo con sus propietarios y tiene un buen vínculo con ellos, buscará la compañía de los mismos aunque siempre respetando sus propios tiempos", señala Bruno. ¿Y si no lo es? "Se lo hace saber alejándose de él", acota.



El autor del libro ¡Miau! Una guía para entender a tu gato explica que "los gatos pueden sentir felicidad en los momentos en que pueden actuar como gatos".



¿Qué significa eso? Es decir, cuando cazan alguna presa, se esconden, acechan, duermen largas siestas, se divierten de noche o juegan "con el grupo social con el que se criaron (humanos o animales)".



"En definitiva son seres vivos y tienen sentimientos y pautas de conducta propias de su especie. Conocerlas y respetarlas es la única forma de hacerlos felices, y de ser felices nosotros con ellos", agrega Bruno.



El especialista advierte otro punto fundamental: no debemos exigirles aquello que no sea parte de su naturaleza: "Otro tema importante que los humanos no deberíamos hacer con los gatos (ni con los perros) es humanizarlos o sea creer que son como nosotros o que tienen las mismas necesidades o aptitudes. Los animales tienen sentimientos y generan vínculos con otros individuos pero lo hacen desde lo que son: perros o gatos".