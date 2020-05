Este domingo, en el ‘Día de la Madre’ muchas mujeres no podrán recibir el saludo de sus seres queridos porque se encontrarán trabajando en plena cuarentena para frenar el avance del coronavirus en el Perú. Una de ellas es Milagros Espinoza Tabañas (43), quien es conductora, desde hace 6 años, de los buses del Metropolitano.

Cuenta que a diario, se pone su uniforme, mascarillas, guantes y equipo protector, y -como si estuviera en una guerra - se encomienda a Dios para volver con vida a su casa de Chorrillos. “Tengo miedo, sí, pero soy una madre luchadora que necesita trabajar para salir adelante. Tengo dos hijos de 18 y 25, quienes son mi motor”, dijo la trabajadora de Lima Vías.

VIDEOLLAMADA

Los últimos recuerdos físicos que tiene de su hija, son sus abrazos. Hace mes y medio que Gladys Correa (43) no ve a sus dos ‘tesoros’ como ella llama a sus hijos. Ella es enfermera y tiene a su cargo, en la casa de reposo “Los Abuelos” de Surco, a 18 ancianos a quienes ella se refiere como ‘sus hijos’.

Este domingo no podrá festejar su día con sus engreídos Claudio de 14, y Daniela de 23. Esta última se tuvo que hacer cargo de ma casa porque la madre debió quedarse en el trabajo para evitar el contagio.

“Mi hija, antes de salir, me dio la bendición y me pidió que me cuidara mucho. Ahora solo podré verlos por videollamada y recibir sus saludos de lejos”, señala con nostalgia.

De igual forma, Maritza Huapaya, jefa de enfermeras que se encuentra en la Villa Panamericana desde que se inició la cuarentena lo más difícil que ha tenido que pasar es separarse de sus hijos.

Ella esa líder de las valerosas “mujeres de verde” que tiene la Villa, pero reconoce que muchas veces se quiebra porque extraña a su madre que vive en Ica y a su hija Nathaly, que se encuentra varada en Miami esperando ser repatriada.

EN PRIMERA LÍNEA

Junto a otras integrantes del Ejército Peruano, que pasará esta fecha especial en primera línea (en las calles trabajando), será la suboficial Juliana Miranda.

“Tengo una hija de 5 años y no la veo hace 53 días. Pasaré este ‘Día de la Madre’ patrullando la ciudad y ojalá que los peruanos nos den el mejor regalo: Quedándose en Casa”, señaló.