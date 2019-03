Día de la Mujer: Cusqueña de 22 años venció prejuicios y maneja el Tren Eléctrico | FOTOS

Venció a los prejuicios no solo de la sociedad, sino también de su propia familia, y desde hace un año se convirtió en una de las 44 aguerridas conductoras del Metro de Lima (Tren Eléctrico).

Con un moño en la cabeza, gorra y chaleco amarillo, Marie Ríos Lima (22) traslada diariamente a impacientes usuarios que esperan llegar a tiempo a sus destinos.



“Siempre me llamó la atención el hecho de conducir un tren, pero nunca había manejado ni un auto. Al inicio mi familia no lo aceptaba, me decían ‘cómo vas manejar’, pero les demostré que sí puedo”, cuenta la joven, quien es cusqueña de nacimiento y divide su tiempo entre el trabajo, la universidad y estudios de inglés.

HOMENAJE

“Estamos en una época de cambio, las mujeres podemos empoderarnos y lograr todo lo que nos proponemos. Le digo a todas que no se rindan”, dijo la estudiante de Ingeniería Estadística e Informática, al asegurar que con lo que gana también mantiene a sus padres.



En el marco de la campaña ‘Mujer al volante, seguridad constante’, la ministra de la Mujer, Ana María Mendieta, y el viceministro de Transportes, Carlos Estremadoyro, rindieron ayer un emotivo homenaje a más de 220 mujeres, entre conductoras, agentes, de estación y supervisoras, que día a día cumplen una importante labor en la Línea 1 del Metro de Lima.