'Día del Perro': Este sábado celebra su día tratándolos con cariño y sin abandonarlos | FOTOS

Juguetones, saltarines, algunos muy peludos, pero siempre fieles compañeros de sus dueños: así son los perros. Para alegría de los amantes de los animales y del valor de la vida, estos animalitos celebrarán este sábado 21 el ‘Día del perro’ , para sensibilizar que en las manos de los humanos está que millones de canes no sigan sufriendo maltrato y abandono.

“Todos estamos cansados de la violencia, pero el maltrato animal también es un indicador de esa violencia. No seamos indiferentes. Los perros y todos los animales son seres vivos y también sienten frío y dolor”, indicó a Trome el reconocido veterinario Pancho Cavero .



“Los perros son más que mascotas, son parte de la familia. No se trata de humanizarlos, es nuestro deber atenderlos y saber criarlos. Eso también enseña respeto y responsabilidades a nuestros niños”, afirmó Pancho Cavero , que este domingo volverá con su programa ‘Los animales me importan’.

CONSEJOS



Para disfrutar con nuestros engreídos de cuatro patas, empresas como Ripley aconsejan: Pasear y ejercitarse juntos, jugar con ellos, darles un gustito (sus galletas favoritas, prepárele algo rico o llévelo a un sitio ‘pet-friendly’ para salir de la rutina).

TOME EN CUENTA



- En Perú, el 55% de hogares tiene 1 o más mascotas. De esa cifra, el 80% perros.



- La mascota más popular en Lima. Luego: gatos, canarios, pericos y peces.



- No son juguetes para que luego se canse y los deje en el techo o el patio.



- Criarlos bien, no solo a los de ‘razas peligrosas’, evitará que ladren mucho, ataquen, destruyan.



- Paseos con correa y limpie sus desechos, evitará conflicto con los vecinos.