'Día de Todos los Santos': Perritos y serenos de Lima resguardarán cementerios [FOTOS]

Desde tempranas horas, miles de personas acudirán hacia los diferentes cementerios públicos y privados de Lima, este 1 de Noviembre que se conmemora el 'Día de Todos los Santos'. Por ello, la Municipalidad de Lima informó que la Brigada Canina de Lima y un centenar de serenos resguardaran a los fieles.



Uno de ellos es el cementerio "Presbítero Maestro", ubicado en Barrios Altos, considerado el primer camposanto civil de Lima. Aquí se instalarán puestos fijos de vigilancia en sus alrededores.



De igual forma, en el cementerio "El Ángel" vigilarán el ingreso y desplazamiento de los asistentes. Habrá patrullaje vehicular y motorizado que se desplegará en la zona a fin de mantenerla liberada del comercio no regulado, gente de mal vivir y transportistas informales.



Miles de visitantes acudirán a los camposantos privados de Lima y Callao este 1 de noviembre 'Día de Todos los Santos y Difuntos'.

Asimismo, los brigadistas de Defensa Civil, chequearán la ruta de todo el jirón Ancash, la arteria principal por donde se desplazarán los visitantes y en donde abundan viviendas, solares y quintas antiguas para evitar cualquier emergencia.

El gran Plan de Operaciones "Presbítero Maestro 2017" se iniciará el martes 31 de octubre desde las 6 de la tarde y se extenderá hasta el miércoles 01 de noviembre a la misma hora.



RECOMENDACIONES

La Policía Nacional del Perú señaló que también se desplazarán agentes por varios camposantos y brindó algunas recomendaciones:



-No acudir con autos particulares para no ocasionar congestión vehicular.



-Está prohibido llevar bebidas alcohólicas .



-Si lleva a menores y ancianos colocarles una pulsera con identificación (nombres y apellidos, DNI, dirección, etc).



El único feriado decretado es el 1ro de Noviembre, fecha que se celebra el día de todos los santos. Está prohibido llevar bebidas alcohólicas.

Al respecto, el Ministerio de Salud (Minsa) aconsejó a las personas depositar arena húmeda en los floreros de los nichos en lugar de agua para evitar el contagio con el virus de la chikungunya y el dengue.