He pedido a @FiscaliaPeru investigue padrón VIP del @Minsa_Peru tras nuevo escándalo de vacunación irregular.

Más allá de Vizcarra y otros mala entraña, aquí hay mal uso de bienes esenciales comprados con dinero público y ciudadanos que no recibirán vacunas por no ser VIP. pic.twitter.com/IzNoyc1XwU