La crisis política sigue en su punto más alto. Tras la difusión de los 'kenjivideos' que podrían provocar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, ahora el congresista y vocero de Fuerza Popular, Daniel Salaverry, publicó en su cuenta de Twitter los audios de la conversación que tuvo su compañero de bancada Moisés Mamani y el ministro de Transportes Bruno Giuffra.



En el audio, grabado por el mismo congresista Moisés Mamani, hace referencia a la negociación que el parlamentario tuvo con Bruno Giuffra para que vote en contra de la vacancia de PPK a cambio de obras para la región que representa.

Esto es lo que dice el primer audio del congresista Moisés Mamani y el ministro Bruno Giuffra. ¡Tremendo escándalo!



Congresista Mamani : ¿Alo? ¿Alo?

Ministro Giuffra : Compadre, a las 7.

Congresista Mamani : ¿Con quién habló?

Ministro Giuffra : Con Bruno Giuffra

Congresista Mamani : ¿Este es tu número?

Ministro Giuffra : Apúntalo. A las 7, pero vamos juntos así que tienes que venir a las 6.30.

Congresista Mamani : Ya, bacán ¿Ahora cómo hago?

Ministro Giuffra : Son las 6.10 (y) en 20 minutos tienes que estar acá.

Congresista Mamani : He citado a un alcalde. Le he dicho que bajé hasta Risso.

Ministro Giuffra : No te pases

Congresista Mamani : Trato, trato de ir.

Ministro Giuffra : 6.30 acá para ir juntos. No me falles compadre.

Congresista Mamani : No, voy para allá.

Ministro Giuffra : Ok. Hablamos.

Hago pública información proporcionada por el congresista Moises Mamani. (1) pic.twitter.com/Trqd8bHQlf — Daniel Salaverry (@dsalaverryv) 21 de marzo de 2018

En otro tuit, Daniel Salaverry también publica la segunda parte de la conversación entre Moisés Mamani y Bruno Giuffra, donde este último le promete que le va a cumplir con el pedido que le hizo, pero que antes él haga su parte para que el presidente se salve de la vacancia.



Congresista Mamani: ¿Alo?

Ministro Giuffra : Dime, dime

Congresista Mamani: Me está llamando Salaverry, ¿se habrá enterado por la prensa? No creo, ¿no?

Ministro Giuffra : De mi no se puede enterar nadie, nada.

Congresista Mamani: No, no de lo que salió en Perú.21

Ministro Giuffra : No sé, no tengo idea yo. No le contestes, pues. ¿Para qué le vas a contestar, Moisés? Escúchame, esto iba a pasar tarde o temprano y (para qué) pedir explicaciones. Dile, que yo tengo mi consciencia y mi pueblo pide otra cosa.

Congresista Mamani : Está que timbra este pata. Ya, yo le digo..

Ministro Giuffra : Dile que mi pueblo no quiere vacancia, pues y yo represento a mi pueblo. Así nomas compadre, ni abras la boca conmigo..

Congresista Mamani: No, no

Ministro Giuffra : Se cae todo y se jode la nuez.

Congresista Mamani: No, no. En (el diario) Perú21 dije que no estaba decidido mi voto.

Ministra Giuffra : ¿Recién ahora te miran?

Congresista Mamani : ¡Que vivos son!

Ministro Giuffra : Tú, sigue nomas compadre ya sabes cómo es la nuez y qué es lo que vas a sacar.

Congresista Mamani : Ya, ya Brunito. Tú tranquilo nomas. Más bien asegurame eso hermano porque no quiero quedar mal.

Ministro Giuffra : Ya pues, hermano. Con quién acabas de estar, qué más seguro que eso. Tú asegura lo otro.

Congresista Mamani: Yo mañana hablo, compadre.

Ministra Giuffra: Ya pues, mañana nos vemos.

Publico información proporcionada por el congresista Moises Mamani. (2) pic.twitter.com/TjZT8a74ak — Daniel Salaverry (@dsalaverryv) 21 de marzo de 2018