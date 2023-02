La presidenta Dina Boluarte calificó de “ bancadas de izquierda radical ” a las agrupaciones políticas en el Congreso de la República que exigen su renuncia. Desde la ciudad de Arequipa, a donde llegó para llevar ayuda para los damnificados por los huaicos, señaló que a estas bancadas “no se les entiende”.

“Hasta ahora no se entiende cuál es su propósito con la renuncia de Dina Boluarte. Si viniese otro presidente, que no tiene que ser el señor William Zapata, viene más crisis, quieren que se renueve la mesa directiva. Es decir, a los señores de las bancadas de izquierda radical no se les entiende”, señaló en dialogo con la prensa.

“Nosotros no nos vamos a detener en eso y seguiremos haciendo gestión. Mi renuncia no termina la crisis ni acelera absolutamente nada. Ni siquiera acelera elecciones adelantados. Esperemos que Congreso resuelva ese tema”, concluyó a respecto.

Nuevas movilizaciones el 9 de febrero

La presidenta también se refirió a la convocatoria a una nueva manifestación nacional convocada para este jueves 9 de febrero por gremios sindicales. Al respecto, refirió que espera sostener diálogos con dichos grupos a fin de evaluar sus demandas.

“A la CGTP y a todos los grupos sociales, siempre les hemos dicho ‘dialoguemos’. Pongamos sobre la mesa primero la agenda de Pacto Perú, y veamos qué queda por hacer. Por ejemplos, mayores empleos y remuneraciones, más no temas políticos”, señaló.

“Eso es lo que tenemos que ver, temas sociales y no políticos porque las manifestaciones con tomas de carreteras lo único que hacen es dificultar el desarrollo económico del país; y la gran mayoría de peruanos quieren trabajar. A la CGTP, les digo: ‘trabajemos juntos’ y déjenme trabajar”, finalizó al respecto.

Pide reubicación de pobladores

Con relación a la localidad de Secocha, la más afectada por los huaicos que cayeron en la provincia Camaná, la presidenta dijo que harán un trabajo de sensibilización de la población a fin de que accedan a reubicarse en una zona alejada del peligro.

La localidad, ubicada en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, fue afectada por la caída de un aluvión la tarde del último domingo y por lo menos hay 15 fallecidos y dos desaparecidos. Más de 60 toneladas de ayudará serán trasladadas a Arequipa para atender la emergencia.

