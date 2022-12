Pedro Castillo finalmente terminó siendo destituido por el Congreso de la República en medio de un golpe de Estado. Tras ser detenido por la Policía, la abogada Dina Boluarte se convierte de esta manera en la primera mujer presidenta del Perú.

Quien era la vicepresidenta en el gobierno de Pedro Castillo condenó tajantemente la decisión del exmandatario de cerrar el Congreso, anunciar una reestructuración en los poderes del Estado, así como decretar un toque de queda.

“Rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley ”, escribió en su cuenta de Twitter.

EL PERFIL DE DINA BOLUARTE

El presidente Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado, horas antes de que el Congreso de la República debata su vacancia por incapacidad moral permanente. Ante este escenario, quien podría reemplazarlo en el cargo sería la vicepresidenta Dina Boluarte, según la Constitución Política. Pero, ¿quién es esta abogada que está a punto de ocupar el sillón más importante del país? Aquí su historia.

Dina Ercilia Boluarte Zegarra nació en Chalhuanca, Apurímac, el 31 de mayo de 1962. Es decir, tiene 60 años. La futura vicepresidenta se graduó de abogada en la Universidad de San Martín de Porres e hizo estudios de Maestría en Derecho Notarial y Registral en esa universidad.

Casi toda su vida adulta no estuvo involucrada en la política nacional. Sin embargo, hace solo unos cuatro años se le despertó el ‘bichito’ de los cargos públicos. En el 2018 postuló como candidata a regidora de Surquillo, donde vive, por el partido Perú Libertario, pero perdió. No se dio por vencida y un año después, en el 2020, tras la disolución del congreso de mayoría oficialista meses antes, intentó ser parlamentario por Perú Libre y nuevamente el pueblo le dijo no.

Sin embargo, sí logró ser presidenta del Club Departamental Apurímac en Lima, que a la larga le causaría un problema. También es la primera vicepresidenta de los Clubes Departamentales del Perú.

PEDRO CASTILLO DA GOLPE DE ESTADO

El presidente de la República, Pedro Castillo, anunció la disolución temporal del Congreso durante un mensaje a la Nación esta mañana. El jefe de Estado aseguró que el Parlamento ha roto el equilibrio de poderes.

“ Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional, convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva constitución en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha, se gobernará mediante decretos ley”, dijo

“Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir de hoy miércoles 7 de diciembre de 2022 desde las 22 horas hasta las 4:00 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia y el Tribunal Constitucional”, agregó.