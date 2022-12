Dina Boluarte asumió al cargo de presidenta, luego de que el Congreso vacara a Pedro Castillo, con 101 votos a favor. Colectivos y otros grupos que no apoyan el nuevo gobierno marcharon el 8 de diciembre.

Los manifestantes llamaron a la mandataria ‘usurpadora, traidora’ y piden adelanto de elecciones, sobre todo, el cierre del Parlamento. En Chota, Cajamarca, los ronderos se desplazaron hasta la plaza principal. Mismo escenario se observó en Ayacucho, Apurímac, Puno, Huancavelica, Huancayo, Trujillo y Cusco.

De acuerdo con una entrevista a Segundo Mendoza, presidente de la Federación de Rondas Campesinas de Cajamarca, para El Comercio, indicaron que Boluarte no los representa y no conversarán con ella. “Mi organización no la apoya. Ha traicionado al pueblo. Lo que debería hacer es convocar pronto a elecciones generales” , señaló.

Dina Boluarte pide calma a la población por marchas y bloqueos

Dina Boluarte pidió el diálogo con los representantes de las organizaciones y colectivos que no la respaldan, quienes participan en marchas a nivel nacional y el bloqueo de Panamericana Sur. “Desde acá quiero llamar a las hermanas y hermanos están saliendo en protesta seguramente con razón o sin razón. Desde acá quiero llamar a ellos, calmémonos” , indicó.

“A las organizaciones sociales a los movimientos que ahora se están movilizando en las calles conversemos y busquemos la salida pacífica a esta situación. Ya el Perú no da para más, creo que la crisis alimentaria y las poblaciones vulnerables están esperando resolver los problemas con esa mirada de país ”, agregó.