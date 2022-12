Tras haber asumido la Presidencia de la República ante la destitución de Pedro Castillo, Dina Boluarte llegó hasta los exteriores de Palacio de Gobierno para brindar una conferencia de prensa.

“El despacho ayer se encontraba con cierta documentación que la misma Fiscalía ha intervenido anoche y la respuesta sobre presidenta o presidente del Consejo de Ministros todavía no tenemos un nombre ”, dijo.

Dina Boluarte ofrece conferencia

JAIME BAYLY ARREMETE CONTRA DINA BOLUARTE

SE LANZÓ CON TODO. Jaime Bayly no tuvo reparo para insultar fuertemente a la flamante presidenta del Perú, Dina Boluarte, quien asumió el cargo tras la detención de Pedro Castillo por dar un golpe de Estado. El periodista arremetió contra la abogada por haber avalado las decisiones anteriores del expresidente.

“ No podemos creerle a la pundonorosa señor Boluarte, yo no le creo ni una palabra, no le creo nada. Esta señora como su antiguo jefe Castillo es solo una trepadora, arribista en el teatro desleal de la política. Han guillotinado a su jefe y ella baila sobre la sangre derramada y está dichosa. Jura defender la Constitución, sí, claro, veremos... Sospechoso que va a dormir con el fajín puesto esta noche”, dijo en pleno programa en vivo desde Miami.

TE PUEDE INTERESAR

Abogado Chinchay quiere asumir la defensa de Pedro Castillo porque lo dejaron solo: “No me parece justo”

Pedro Castillo se quedó solo en grupo de WhatsApp con sus abogados: “Abandonaron al presidente”

Rondas campesinas de Chota anuncian protestas en Cajamarca y Lima tras vacancia de Pedro Castillo