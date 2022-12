La presidenta de la República, Dina Boluarte, ofreció una conferencia de prensa junto a sus ministros y altos mandos de la Policía y del Ejército en la que aseguró que no piensa renunciar y que el anuncio del adelanto de elecciones es responsabilidad del Congreso.

“Hay un grupo que dice que ‘Dina renuncie’, pero ¿qué se resuelve? No se resuelve el problema. Acá vamos a estar firmes hasta que el Congreso apruebe el adelanto de elecciones. Hay que pararnos firmes para decir no a la violencia”, exclamó tras señalar que el Perú no está para “venganzas políticas”.

Boluarte cuestionó al Congreso por trabar el adelanto de elecciones y exigió a los legisladores “reflexionar” para “actuar de cara al país”, sin buscar “pretextos”, ni escudarse detrás de una abstención. “A medias tintas no se resuelven los problemas, está en vuestras manos. No sean ciegos, miren a la población y actúen. La pelota del adelanto de elecciones está en la cancha del Congreso ”, enfatizó al mencionar más de una vez que el 83% según encuestas que está a favor del adelanto de elecciones.

“Mos vamos a ir, pero nos vamos a ir todos. Eso es lo que quiere la población”, añadió.

Dina Boluarte: “Señores del Congreso, exijo se reconsidere votación de adelanto de elecciones”

PIDE DEJEN TRABAJAR AL EJECUTIVO

La presidenta también exhortó a cesar el machismo en el país y pidió que la “dejen trabajar” en el Ejecutivo. “Basta ya de violencia hacia la mujer. No me estén mirando con ojos de machistas, porque como mujer tengo la capacidad de asumir este cargo”, increpó. Además, anuncia un recomposición de la PCM.

“El gabinete que conformamos fue en el marco de una crisis política. Vamos a recomponer el gabinete par darle mayor tranquilidad a nuestra población” , señaló.

Sobre las protestas, Boluarte cuestionó la ola de violencia generalizada a nivel nacional. “¿Cuál es el propósito de ello [de incendiar instituciones públicas]? esas no son marchas pacíficas, esas no son reivindicaciones sociales. Ustedes dijeron, apenas asumí como presidente, adelanto de elecciones. Nosotros, como iniciativa propia, en ese desprendimiento, presentamos el proyecto”, señaló.

“Estos grupos violentistas no han salido de la noche a la mañana, sino que están organizados para cometer actos vandálicos”, añadió.

BALANCE

Manuel Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto de las Fuerza Armadas, condenó los actos vandálicos con severidad. “Hemos venido recuperando paulatinamente la normalidad en nuestras carreteras, aeropuertos y ciudades (…) al uso indebido e ilegal de la violencia, nuestro Estado dispone que salgamos a proteger a nuestro amado Perú”, comentó.

“Hay malos elementos que están pasando de acciones violentistas a acciones terroristas”, agregó.

“No se puede destruir locales de la Fiscalía, del Poder Judicial, no se puede limitar la capacidad de los aeropuertos, ¿cómo se van a trasladar los ciudadanos?, necesitamos tener libres las vías de comunicación. Ante el uso ilegal indebido de la violencia, el Estado dispone que las Fuerzas Armadas y la Policía, como corresponde, salgamos a proteger al Perú”, subrayó.

El General Raúl Alfaro Alvarado, comandante de la Policía Nacional, informó que hasta el 15 de diciembre se concentraron 44 mil personas en las marchas. “Hubo grupos de Ashaninkas que venían a Lima con flechas, se les interceptó y ellos participaron en una marcha pacífica y regresaron a sus comunidades”, destacó.

“Hacemos un llamado a la calma y a la paz que tenemos solo una opción: que haya un clima de tranquilidad y seguridad”, concluyó.

