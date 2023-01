“Las indicaciones necesarias fueron: mire, si están saliendo y hay esta violencia pueden usar las bombas lacrimógenas de manera disuasiva ”. La presidenta del Perú, Dina Boluarte, aseguró con estas palabras cómo ordenó proceder a las Fuerzas Armadas ante las protestas cuando decretó el estado de emergencia a nivel nacional y que continúa vigente.

De acuerdo con la jefa de Estado, quien asumió la presidencia tras la vacancia de Pedro Castillo, inclusive se dispuso que los militares no usen pedigones de goma pese a estar permitidos por ley. “¡Esas fueron mis indicaciones! Y no solamente una vez. Están los WhatsApp con los que me comuniqué con los ministerios , con los ministros del momento para que, en cualquier momento, se salvaguardara la integridad física de todas las personas”, dijo a “La República”.

Las protestas contra Dina Boluarte y a favor del cierre del Congreso generaron violentos enfrentamientos de ciudadanos contras las Fuerzas Armadas en diversas ciudades de país que dejaron un saldo de 22 civiles fallecidos. Varias de las víctimas mortales eran menores de edad y en Ayacucho se registró en video la muerte de un ciudadano de 51 años (Edgar Prado) tras recibir un impacto de bala mientras ayudaba a un manifestante.

¿Dina Boluarte asume responsabilidad por las muertes?

La presidenta fue consultada sobre si el Gobierno asume alguna responsabilidad política sobre estos graves hechos. “ Acá no podemos estar poniéndole toda la responsabilidad al Ejecutivo porque nosotros no hemos dicho “oigan, salgan a la calle y tomen aeropuertos; oigan, salgan a la calle e incendien acá o incendien allá”. Tenemos que mirar en la amplitud”, respondió.

“Yo creo que la prensa no puede venir a decir “usted, usted, usted ”. ¿Y qué hay del otro lado de la violencia? ¿Qué hay de quienes han generado la violencia? Ellos son los responsables. Y si detrás de ellos, como usted dice, hay congresistas, hay líderes, hay políticos que están azuzando a la población y distorsionando la historia deliberadamente, que asuman su responsabilidad”, puntualizó.

Con relación al caso de Edgar Prado, señaló que las imágenes difundidas por Reuters son dolorosas y que “la Fiscalía tendrá que investigar de dónde vino la bala, por qué, qué pasó. Se tiene que llegar a la verdad. Desde el Ejecutivo vamos a dar todas las facilidades, incluido el presupuesto que se necesite”.

Sobre los motivos de las protestas, Dina Boluarte señalo que una de las razones son las demandas insatisfechas durante años en el interior del país y promesas reciente de la gestión de Pedro Castillo. “En el gobierno del expresidente Castillo hubo demasiados consejos descentralizados(…) Los alcaldes venían con una lista de demandas de años atrás, y ahí cada ministro –no todos– era como si estuvieran en campaña electoral, ofreciendo el oro y el moro . Yo con el ministro de Economía nos mirábamos y decíamos que esto no podía ser”, afirmó.

