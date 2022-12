En conferencia de prensa, Dina Boluarte se pronunció luego que Pedro Castillo la llamara ‘usurpadora’ por asumir la Presidencia de la República. Según la mandataria, no entiende por qué la molestia del expresidente si siempre estuvo a su lado acompañándolo y asesorándolo hasta antes que diera golpe de Estado.

“ No sé qué personas, quiénes le hayan aconsejado a Pedro Castillo a plantear un golpe de estado y cerrar el Congreso, producto de esa acción es que yo me encuentro en esa situación. No entiendo por qué mis hermanos de Apurímac se levantan en contra de su paisana cuando yo no he hecho absolutamente nada para que esta situación exista”, dijo.

Al ser consultada por los tuits y las cartas del expresidente, Dina Boluarte remarcó que conoce a Castillo Terrones, pues muchas veces “han llorado y se han abrazado” por las situaciones del país. En ese sentido, no cree que sus calificativos sean de él.

“ A mí también me duele y consterna que Pedro Castillo esté detenido, yo no me he peleado con él. Nunca nos hemos peleado, yo he acompañado hasta donde pude para que no cometa errores , pero en el último tramo lo acorralaron entre seis personas y ya no dejaron que la vicepresidenta se acercara para seguir aconsejado al presidente. No entendimos su decisión, ese mismo día yo misma me sentí en riesgo y salí casi corriendo de mi casa para poner a salvo mi vida”, remarcó.

“Lo siguen manipulando al expresidente, Betssy Chávez ella tiene que responder al país de esta crisis política que ha generado ”, acotó.

TROME | Conferencia de Dina Boluarte