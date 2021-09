La vicepresidenta de la República, Dina Boluarte, señaló que la presencia del expresidente boliviano, Evo Morales, en eventos organizados por el partido Perú Libre, no le parece un hecho preocupante. Aseveró que se trata de un líder político de gran carisma y que es “querido por el pueblo peruano”.

“Evo estuvo en Arequipa. Evo ha venido para la juramentación, es la segunda vez que ha venido, como cualquier político lo invitan. A Alan también lo invitaban al extranjero, Evo está en esa misma condición. He conversado con él, no me molesta, ni me preocupa su presencia. Me parece una persona noble, sencilla y un con carisma tremendo, el pueblo peruano lo quiere a Evo, por qué negar eso”, aseveró.

La también ministra de Desarrollo e Inclusión Social comparó esta situación con las reuniones que sostuvo el grupo político español Vox con partidos peruanos como Renovación Popular y Fuerza Popular.

Sus declaraciones se dieron al ser consultada sobre la presencia de Evo Morales en el evento “La juventud y la construcción del Estado Plurinacional de en la Bolivia del siglo XXI” organizado este mes en Arequipa. En este evento estuvo presente junto a Jaime Quito Sarmiento, y otros dirigentes de Perú Libre.

“Siguen apareciendo gobiernos de izquierda, gobiernos antiimperialistas. Nuestro respeto y nuestra admiración, antes con Fidel (Castro), ahora con Miguel (Díaz-Canel), a Cuba, nuestro saludo a esa Cuba liberada, independiente y soberana”, señaló el exmandatario boliviano.

“Venezuela, antes con Hugo Chávez, ahora con Nicolás Maduro. Solo les quiero decir, no hay que tener miedo a las acusaciones de la derecha latinoamericana. Quieren satanizar a Cuba, a Venezuela, a partidos de izquierda. Aquí, con fuerza y energía hay que romper con esa satanización de las jerarquías norteamericanas”, añadió.

En la víspera, el presidente del partido político Perú Libre, Vladimir Cerrón, había confirmado que Evo Morales estaría participando en el evento que estaba siendo publicitado y que se realizaría en Arequipa hoy, sábado, titulado “Primer encuentro de jóvenes del bicentenario por una nueva Constitución”.