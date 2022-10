Agentes de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) desarticularon la banda “Los fríos de San Martín de Porres” tras capturar a dos de sus miembros, cuando retiraban una camioneta Toyota Hi Lux de la cochera de una vivienda situada en el distrito de San Martín de Porres.

Se trata de Wilson Jhonathan Céspedes Castillo (32) y Miguel Angel Gómez Huamán (34), quienes fueron detenidos en el frontis de un predio ubicado en la avenida Santa María de Naranjal, a bordo de una camioneta Toyota Hi Lux de placa BDT-811, la misma que fue robada días antes.

Al volante de la camioneta iba Wilson Jhonathan Céspedes Castillo (32) y abordo de un automóvil Nissan, color guinda, de matrícula AUF-530 estaba Miguel Ángel Gómez Huamán (34), quien escoltaba a su cómplice.

Sujetos fueron trasladados a la sede de la Diprove Norte

Al parecer, los sujetos se preparaban para salir a robar utilizando la camioneta Toyota Hi Lux, que fue sustraída cuando el dueño esperaba a un familiar en la puerta de su casa en Lima Norte.

Los intervenidos tenían en su poder un arma de fuego y un inhibidor de señal GPS, cuyo costo es de mil 500 dólares aproximadamente. “El inhibidor de señal GPS es un instrumento caro, no se consigue fácilmente, pero los delincuentes lo compran en el mercado negro. De esta forma, vemos el grado de preparación con la que actúan estas bandas criminales”, señaló el coronel PNP José Zavala, jefe de la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove).

Asimismo, el oficial recomendó, “los dueños de estos vehículos de alta gama no deben permanecer en el interior del vehículo porque los ladrones necesitan la llave. Para manipular estos vehículos de alta gama se necesita la llave porque tienen un chip especial y no funciona así nomás. Por eso, no deben permanecer distraídos ni usando su celular en el interior de estos carros”.

TE PUEDE INTERESAR: