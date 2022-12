Después de que se confirmara la muerte de un bebé que necesitaba ser operado de urgencia debido a una cardiopatía congénita y que falleciera debido al bloqueo de carreteras, la Diresa de Huancavelica se pronunció a través de un comunicado.

La entidad regional desmintió que el menor haya fallecido en el bloqueo vial, tal como se informó días atrás.

“Durante el trayecto el recién nacido tuvo complicaciones, por lo que se acudió al Hospital de Chincha, donde recibió atención de emergencia, donde después de todas las atenciones realizadas, el niño fallece en el hospital. Durante el trayecto hacia Lima, la ambulancia no sufrió impedimento en su desplazamiento ni agresión alguna”, se lee en el comunicado.

Como se recuerda, la doctora Zulema Tomás, directora del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja, confirmó la muerte del bebé. En declaraciones para RPP, la exministra indicó que el menor era trasladado en una ambulancia desde Huancavelica hasta Lima, para ser intervenido en el citado hospital.

Sin embargo, debido a los bloqueos de carreteras, su traslado se demoró en demasía, por lo que falleció a la altura de Chincha.

“Lo aceptamos porque se tiene que operar dentro del mes de nacido y, lamentablemente, ayer en la madrugada ha fallecido en Chincha. No pudo tolerar, son niños que necesitan ser operados de emergencia y no ha tolerado, no podía. Nos ha dolido a todo el personal de salud, a los que laboramos, porque los que hemos estado en pandemia”, indicó Zulema Tomás.

TE PUEDE INTERESAR: