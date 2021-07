Hace un año falleció el recordado Gerardo Manuel, el querido músico, productor y conductor de Disco Club, el legendario programa musical que antecedió a MTV y permitió que los peruanos conozcan a los más grandes grupos de rock extranjero del momento, pero también promocionó a bandas nacionales.

El espacio, pionero en poner videoclips, se emitió por primera vez en junio de 1978 por las pantallas de RTP Canal 7, y de inmediato fue un éxito entre la juventud de aquella época. Inicialmente solo se emitía los sábados a las 7 de la noche, pero ante la aceptación, en noviembre de ese mismo año los directivos del canal decidieron ponerlo todos los días.

Es que el músico no solo pasaba videoclips de las bandas de rock y pop, también comentaba las producciones y muchas veces tuvo de invitados a rockeros nacionales. Otras veces, al no poder conseguir los videos, él mismo armaba una producción con imágenes de archivo. En su programa pudimos apreciar el “Live Wire” de Ac/Dc, “Goodnight Tonight” de Paul McCartney & Wings o “Another Brick on the Wall” de Pink Floyd, pero también a Michael Jackson con sus éxitos ' Beat it’, ‘Thriler’ o ‘Bad’. O Devo, B-52, Billy Idol, Spandau Ballet, Billy Joel y muchos más.

Incluso, millones de peruanos se enteraron de la muerte del mítico John Lennon en 1980 en Disco Club. Ese día Gerardo Manuel dedicó íntegramente el programa a recordar al célebre integrante de Los Beatles. Y el programa de homenaje al músico inglés logró el pico de audiencia más alto en la historia de la televisión peruana el 8 de diciembre de 1980 con 43.5 puntos de índice de audiencia.

Disco Club fue el programa pionero en cuanto al uso del croma y en la emisión de videoclips a nivel mundial. Salió 3 años antes que MTV, estuvo al aire 18 años y dejó de transmitirse en 1995. Sin embargo, continuó en la radio.

Afiche del programa en los años 80.

Antes del programa, se decía que Canal 7 tenía una ‘antena fría’, pues solo ‘Combate’, una serie bélica estadounidense, y los recordados ‘Ultrasiete’ y ‘Ultramán’, que provenían de Japón, eran vistos.

Muchos aún recuerdan el intro del espacio con el tema “Goodnight Tonight” de Paul McCartney & Wings, que no movió nunca en los 18 años en Canal 7. El espacio luego se emitió en cable.

Gerardo Manuel afirmó por esos años que el costo del programa eran 200 mil soles de la época, es decir unos 700 dólares al cambio. Muy barato porque casi no tenía escenografía y los videos se los daban las disqueras o las enviaban amigos en el extranjero..

¿QUIEN ERA GERARDO MANUEL?

¿Pero quién era el conductor que hizo posible este espacio? Hijo de marino, su padre se llevó a su familia a vivir en Ica. Fue en esa ciudad que Gerado Manuel condujo el programa de radio Surf Beat 63. Luego formó con unos amigos un grupo donde tocaba el saxofón y la batería. El grupo interpretaba temas de twist y se presentaba en emisoras de esa ciudad como Radio Independencia, Radio Constelación y Radio Carolina.

En 1964 regresó a Lima e ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Todas las semanas se presentaba en el El show de Sergio que se realizaba en el auditorio del Cine Imperio, local emblemático ubicado en la cuadra 2 de la Avenida Tacna. Allí se presentaron Paul Anka, Chubby Checker y Bill Haley en sus visitas a Lima.

Gerardo Manuel en uno de los estudios de Canal 7, donde realizó durante 18 años el programa.

Alllí conoció a Tito Andía, Javier Román, Walter Bolarte y Fernando Bolarte con quienes fundaría Los Doltons. Llegaron a grabar el tema «El rey de los tablistas» con la composición de Gerardo Manuel dedicada a Felipe Pomar, campeón de tabla.

A fines de 1965 es invitado como solista al programa La escalera al triunfo donde cantó los temas «La vi parada ahí» y «La amo», luego Enrique Ego-Aguirre (representante y padre de Pico) lo invitó a unirse al grupo Los Shain’s y él aceptó, dejando Los Doltons. Con Los Shain’s estuvo de 1965 hasta 1968 grabó cuatro álbumes de estudio y participó en la película mexicana Las sicodélicas.

Luego de la separación de Los Shain’s a fines de 1968, formó el grupo The (St. Thomas) Pepper Smelter que tuvo actividad durante 1969 y luego Gerardo Manuel y El Humo entre los años 1970 y 1973.

En el año 2010 sufrió un derrame cerebral que casi le cuesta la vida, sin embargo logró recuperarse, se le diagnosticó Parkinson de contractura. Ese mismo año, recuperado su estado de salud emite diariamente el programa Disco Club a través de Radio Nacional del Perú.

El 4 de julio de 2020, cerca de las 2 de la tarde, se informó su deceso a causa del Párkinson que padecía hacía más de diez años.

