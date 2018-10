Un grupo de investigadores de varias universidades de Estados Unidos lograron detectar por primera vez un factor genético que puede causar la disfunción eréctil o causar impotencia, el cual fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).



Este estudio se trata de unas variaciones en un lugar especifico del genoma —locus genético— cerca del gen SIM1 que están "significativamente asociadas con un mayor riesgo de disfunción eréctil".



Los resultados arrojaron que los hombres con una copia de esta variante tienen 26% más de posibilidades de tener problemas de erección que el promedio de la población. Los que tienen dos copias de la variante tienen un riesgo 59% mayor, precisó el genetista Eric Jorgenson, autor principal del estudio.



Hunter Wessells, el jefe de urología en la Universidad de Washington en Seattle y también uno de los autores del estudio, dijo que se trata de la primera vez en la que se encuentra "una prueba convincente de que en realidad hay un componente genético independiente de otras posibles causas". Para el catedrático de la casa de estudios: “Esto lo cambia”, afirmando la importancia de la investigación sobre la disfunción eréctil.



El hallazgo "podría ayudar a identificar otras variantes genéticas clave que detonen la enfermedad", así como motivar "investigaciones para entender mejor los mecanismos precisos por los que operan" esos nexos, agregó Wessells.



Finalmente, esta investigación "abre la posibilidad del desarrollo de tratamientos farmacológicos" contra la impotencia más efectivos, indica el estudio.



Además del centro Kaiser Permamente y la Universidad de Washington, en el estudio colaboraron científicos de la Universidad de California en San Francisco y la Universidad de Utah.