Lo confunden con el ‘profe’ Ricardo Gareca, le recuerdan el emocionante abrazo con Cueva, le agradecen, le piden ‘selfies’, también que nos vuelva a llevar al Mundial, y es que se ve… ‘igualiiito’ a él.

Pero, actualmente, el ‘doble de Gareca’ no la está pasando bien. Su herramienta de trabajo, su carro, está bloqueado desde hace unos días por la dificultad que ha tenido en la pandemia con las cuotas de su crédito, como muchos peruanos.

Trome conversó con Jaime Willis, taxista de 55 años que vibra con la Blanquirroja, es hincha incondicional, domina la pelota y por si fuera poco, se parece tanto físicamente al ‘Tigre Gareca’, que para muchos es una alegría tener al ‘clon del profe’, quien tantas alegrías nos ha dado con la selección peruana y nos acaba de dar también, a través de sus dirigidos, el triunfo 2 a 1 del Perú ante Venezuela por las Eliminatorias al Mundial Qatar 2022.

“Me apellido Willis, como el actor de ‘Duro de matar’, gringo por mi abuelo, pero bien peruano y futbolero. Tuve varios looks, pero cabello largo desde hace años. Al inicio, solo mis amigos me bromeaban diciéndome ‘Gareca’, ya después más personas en calles, restaurantes y pedían foto. Para disimular, al taxear usaba gorra, me amarraba el cabello. Yo aclaro que no soy Gareca, pero algunos no creen, y ya entré a la broma, me sale esa pose de ‘Pensá, ¿viste?”, dijo a Trome.

El 'Gareca peruano' es taxista y conversó con Trome. Le piden ‘selfies’ y le dicen ‘llévenos de nuevo al Mundial’. Sonríe a todos, pero le preocupa que no ha podido seguir pagando su auto y necesita su fuente de trabajo. (Entrevista: Isabel Medina / Fotos: Britanie Arroyo)

CALLE DURA

Pero la alegría del ‘Gareca peruano’ se ensombrece porque aunque nos regala a todos una sonrisa y gustoso el ‘selfie’ con el doble del entrenador argentino de nuestra Blanquirroja, está muy preocupado ya que por falta de pagos el auto que sacó a plazos desde hace unos días está bloqueado, y se ha quedado sin trabajo al no poder salir a ‘taxear’.

“Trabajaba con auto alquilado, decidí comprar mi carro a crédito y lo estaba pagando, pero vino la pandemia y mis clientes fijos no se trasladaban. Me las ingenié para el delivery de compras como ‘el Gareca peruano te lleva tus cosas’. Pero la calle todavía está dura y por problemas de pago bloquearon el carro. ¿Sin herramienta de trabajo cómo pago?. Me han fraccionado, pero los intereses me están matando”, comentó a nuestro diario.

LLORÓ CON CUEVA

El ‘doble de Gareca’ jugó en Segunda División en el Club Jesús María que ya no existe y tuvo ‘pichanguitas’ con ‘Los Jotitas’.

“Soy bien emotivo, lloré al ver el abrazo del ‘profe’ Gareca con Christian Cueva. Lo ha defendido cuando (Cueva) ha metido la pata, debe ser como un papá. Soy su hincha, me gustaría conocerlo”, expresó.

Y entre anécdotas, el ‘Gareca peruano’, también contó que, “hace unos años, estando como pasajero, un taxista me agradecía por haber llevado al Perú a un Mundial. ‘No soy Gareca, no soy’, le insistí. ‘Es igualito’, respondió y no me cobró la carrera de Pueblo Libre hasta San Miguel”. (Isabel Medina)

SEPA QUE:

*El ‘Gareca peruano’ está felizmente casado desde hace 25 años con Elizabeth Santiago y tienen tres hijos.

*Él es aliancista. deportista, bailarín y de ‘buen diente’.

*Antes de ser taxista trabajaba en ventas. De hobby toca cajón peruano, batería y tuvo su grupo musical llamado ‘Presión arterial’.

*Para ayudarlo: Su número de cuenta BCP Soles es 194-98189656068. El número de cuenta interbancaria: 0021-9419818965606897.

